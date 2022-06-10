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НБУ выкупил военных облигаций на 70 млрд грн

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В НБУ намерены стремиться к отказу от финансирования дефицита госбюджета
В НБУ намерены стремиться к отказу от финансирования дефицита госбюджета
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Нацбанк Украины 9 июня выпустил военных облигаций внутреннего госзайма на 70 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что доходность по военным облигациям, выкупленным в июне, является плавающей и привязана к учетной ставке, то есть ценовые условия их выпуска приближены к рыночным.

"Рост объема финансирования бюджета Нацбанком в июне связан с сохранением значительных потребностей бюджета и уменьшением поступлений в него на фоне сниженных налогов, незначительных объемов рыночных долговых привлечений и замедления поступления официального финансирования. Международная поддержка Украины продолжается, однако организационные процедуры для выделения нового финансирования требуют времени. Повышение доходности по другим гривневым облигациям Минфина в соответствии с последними изменениями учетной ставки позволит увеличить объемы рыночных заимствований и соответственно минимизирует риски для фискального сектора", – говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что банки имеют значительный потенциал к увеличению своего портфеля ОВГЗ, учитывая имеющуюся у них ликвидность, которая, по состоянию на 9 июня, составила 192 млрд грн, из которых 149 млрд грн – вложения в депозитные сертификаты, а 43 млрд грн – средства банков на корсчетах; и $7,5 млрд. в иностранной валюте, в том числе остатки средств банков на ностросчетах – $6,3 млрд.

"Увеличение рыночных заимствований Министерством финансов позволит снизить объемы покупки военных ОВГЗ Национальным банком, которые осуществляются за счет эмиссии гривны. Это снизит давление на обменный курс гривны и инфляцию и будет способствовать сохранению макрофинансовой стабильности и доверия правительству и Национальному банку. При отсутствии шагов по увеличению рыночных привлечений риски для макрофинансовой стабильности будут сохраняться, что будет вынуждать Национальный банк удерживать учетную ставку на высоком уровне дольше для их нивелирования", – заявили в НБУ.

Регулятор подчеркнул, что будет стремиться к скорейшему полному отказу от финансирования дефицита государственного бюджета и "при минимизации рисков разбалансирования ситуации в фискальном секторе реализует это стремление".

Контекст:

Военные облигации — это государственные облигации, которые выпускает Министерство финансов Украины во время войны. Средства, полученные от размещения облигаций, направляют на финансирование Вооруженных сил Украины и другие мероприятия в сфере обороны.

Согласно февральскому постановлению Кабмина, Минфин должен поэтапно выпустить военные облигации на сумму до 400 млрд грн. Стоимость одной облигации составит от 1 тыс. грн, купонный период – один год.

С 3 июня Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".

7 июня Кабмин изменил фиксированную ставку по военным облигациям. Теперь она будет рассчитываться на основании среднего значения учетной ставки Нацбанка за последний год.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, военное положение, облигации, Нацбанк, война России против Украины, ОВГЗ
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