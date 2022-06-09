Кабмин Украины изменил ставку по военным облигациям

Об этом говорится в постановлении КМУ №659 от 7 июня 2022 года, которое вносит изменения в постановление №156 от 25 февраля 2022 года о выпуске военных облигаций.
Согласно документу, плавающая ставка будет рассчитываться исходя из среднего значения учетной ставки Национального банка за годовой период, который “заканчивается первого числа месяца, предшествующего месяцу проведению выплат и начинается первого числа этого же месяца предыдущего года“.
Военные облигации — это государственные облигации, которые выпускает Министерство финансов Украины во время войны. Средства, полученные от размещения облигаций, направляют на финансирование Вооруженных сил Украины и другие мероприятия в сфере обороны.
Согласно февральскому постановлению Кабмина, Минфин должен поэтапно выпустить военные облигации на сумму до 400 млрд грн. Стоимость одной облигации составит от 1 тыс. грн, купонный период – один год.
С 3 июня Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".