Кабмин Украины изменил ставку по военным облигациям

Об этом говорится в постановлении КМУ №659 от 7 июня 2022 года, которое вносит изменения в постановление №156 от 25 февраля 2022 года о выпуске военных облигаций.

Согласно документу, плавающая ставка будет рассчитываться исходя из среднего значения учетной ставки Национального банка за годовой период, который “заканчивается первого числа месяца, предшествующего месяцу проведению выплат и начинается первого числа этого же месяца предыдущего года“.