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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины изменил ставку по военным облигациям

Кабинет Министров намерен выпустить военные облигации на сумму 400 млрд грн
Кабинет Министров намерен выпустить военные облигации на сумму 400 млрд грн
Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Кабинет Министров Украины изменил фиксированную ставку на военные облигации внутреннего государственного займа – теперь она будет рассчитываться на основании среднего значения учетной ставки Нацбанка за последний год.

Об этом говорится в постановлении КМУ №659 от 7 июня 2022 года, которое вносит изменения в постановление №156 от 25 февраля 2022 года о выпуске военных облигаций.

Согласно документу, плавающая ставка будет рассчитываться исходя из среднего значения учетной ставки Национального банка за годовой период, который “заканчивается первого числа месяца, предшествующего месяцу проведению выплат и начинается первого числа этого же месяца предыдущего года“.

Контекст:

Военные облигации — это государственные облигации, которые выпускает Министерство финансов Украины во время войны. Средства, полученные от размещения облигаций, направляют на финансирование Вооруженных сил Украины и другие мероприятия в сфере обороны.

Согласно февральскому постановлению Кабмина, Минфин должен поэтапно выпустить военные облигации на сумму до 400 млрд грн. Стоимость одной облигации составит от 1 тыс. грн, купонный период – один год.

С 3 июня Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".

Теги: Кабинет Министров, НБУ, война, Министерство финансов, депозиты, облигации
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