"Правительство Украины слишком полагается на печатный станок". Уманский рассказал о главных ошибках Кабмина

"Война оказывает негативное влияние на государственные финансы. Здесь объективно. База для сбора доходов падает из-за разрушений и уменьшения возможностей для экономической деятельности. Правда, в случае Украины есть еще и целый ряд необоснованных популистских решений по освобождению от налогообложения. Яркий пример непутевого исполнительного решения – освобождение от растаможивания операций по ввозу авто не для нужд ВСУ и медучреждений, а для всех. Но потребности в финансировании, наоборот, растут. То есть деньги все равно необходимо где-то брать", – заявил Уманский.

По его словам, на сегодняшний день ключевой ошибкой в долговой политике правительства является акцент на работе "печатного станка". Только за первые три месяца войны Национальный банк Украины осуществил прямой выкуп облигаций внутреннего госзайма на сумму 120 млрд грн. Притом что за этот же период на первичных аукционах правительство привлекло только 77 млрд грн через размещение ОВГЗ в гривне и 13 млрд грн (в эквиваленте) – через размещение ОВГЗ в иностранной валюте.

"Конечно, в период военного положения привлечение центрального банка к прямой помощи бюджету в определенных объемах вполне оправданно. Но если мы не хотим потом почувствовать на себе все последствия работы "печатного станка" и удивляться, почему ощущается давление на гривну и уменьшаются международные резервы, использовать этот канал следует максимально взвешенно. По крайней мере, он не должен превалировать над рыночными размещениями и НБУ должен быть кредитором последней надежды", – считает бывший министр.

По его словам, альтернативным источником привлечения средств в бюджет является размещение военных облигаций. Ресурсы для этого есть, убежден он: на сегодняшний день ликвидность банковской системы снова начинает бить рекорды и банки сконцентрировали на депозитных сертификатах НБУ около 190 млрд грн. Эти средства, считает Уманский, могли бы и должны были пойти на приобретение ОВГЗ. Но низкая доходность облигаций, которая не пересматривалась после начала военной агрессии, и параллельный рост рисков сдерживают этот процесс, отметил он.

"Очевидно, что текущая доходность по гривневым ОВГЗ (9,5% – 11,5% годовых) или валютным ОВГЗ (3,7% годовых в долларах или 2,5% годовых в евро) далеко не в полной мере покрывает вышеуказанные риски. Учтены ли они в ставках по ОВГЗ на первичном рынке? С начала войны, несмотря на значительный рост рисков, доходность по первичным размещениям не только не увеличилась, а иногда даже уменьшилась. Может ли Минфин в таких условиях рассчитывать на достаточные объемы рыночного спроса на свои бумаги? Вопрос риторический”, – написал Уманский.

По словам бывшего министра, если правительство не пересмотрит свою долговую политику и в дальнейшем будет полагаться только на печатный станок Национального банка, расплачиваться за это уже в ближайшее время будет общество из-за роста инфляции и обесценивания национальной валюты. Первые результаты такой политики уже сказались и на курсе гривны по отношению к другим валютам, и на показателе инфляции, который уже достиг 16,4%.