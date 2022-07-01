Трудовые мигранты стали переводить в Украину больше денег – статистика НБУ

Объем частных переводов в Украину из-за границы за май составил $1,162 млрд. В апреле сумма составляла немного больше $1 млрд.

За прошлый год украинцы перевели из-за границы $15 млрд.

Контекст:

Как заявляла директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Элла Либанова на форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" в 2021 году, за рубежом перебывают от 3 млн до 5 млн украинских мигрантов.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, за границу выехали более 8 млн человек, вернулись меньше 3 млн.