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ОБЩЕСТВО

Трудовые мигранты стали переводить в Украину больше денег – статистика НБУ

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За май 2022 года трудовые мигранты перевели в Украину $1,162 млрд
За май 2022 года трудовые мигранты перевели в Украину $1,162 млрд
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Объем денежных переводов из-за границы в Украину в мае текущего года вырос на 15% в сравнении с апрелем и на 3% – с маем прошлого года. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины за за 2021–2022 годы.

Объем частных переводов в Украину из-за границы за май составил $1,162 млрд. В апреле сумма составляла немного больше $1 млрд.

За прошлый год украинцы перевели из-за границы $15 млрд.

Контекст:

Как заявляла директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Элла Либанова на форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" в 2021 году, за рубежом перебывают от 3 млн до 5 млн украинских мигрантов.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, за границу выехали более 8 млн человек, вернулись меньше 3 млн.

Теги: Украина, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, мигранты, финансы, трудовые мигранты
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