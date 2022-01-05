В Польше упростили трудоустройство граждан из других стран

После вступления закона в силу иностранные граждане смогут работать в Польше без разрешения на работу не шесть месяцев, как было ранее, а два года – для этого будет достаточно декларации о поручении работы. Новые нормы предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и его оцифровку.

От иностранца при подаче заявления на Karta pоbytu (вид на жительство в Польше) больше не потребуют задокументированного места жительства в стране и постоянного источника дохода, достаточно будет информации о заработке не менее минимальной заработной платы в Польше. Для подтверждения социального обеспечения достаточно будет договора трудоустройства с указанной зарплатой.

Новые правила начнут действовать через две недели после их публикации в правительственном вестнике (ориентировочно во второй половине января 2022 года).