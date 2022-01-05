В Польше упростили трудоустройство граждан из других стран

После вступления закона в силу иностранные граждане смогут работать в Польше без разрешения на работу не шесть месяцев, как было ранее, а два года – для этого будет достаточно декларации о поручении работы. Новые нормы предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и его оцифровку.
От иностранца при подаче заявления на Karta pоbytu (вид на жительство в Польше) больше не потребуют задокументированного места жительства в стране и постоянного источника дохода, достаточно будет информации о заработке не менее минимальной заработной платы в Польше. Для подтверждения социального обеспечения достаточно будет договора трудоустройства с указанной зарплатой.
Новые правила начнут действовать через две недели после их публикации в правительственном вестнике (ориентировочно во второй половине января 2022 года).
Посол Украины в Польше Андрей Дещица оценивал число украинцев в Польше в 1,5 млн человек. Дипломат отмечал, что количество за последние семь лет выросло по меньшей мере в два раза.
По словам посла, украинцев в Польше привлекают высшая заработная плата, больше возможностей себя реализовать, более стабильная экономическая ситуация и близость к самой Украине.
Президент Владимир Зеленский сказал в феврале 2021 года, что если украинцы будут иметь 70% от польской заработной платы, то они вернутся домой в Украину. "Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту", – отметил глава государства.
Кабинет Министров Украины планировал обеспечить рост зарплат граждан до уровня Польши или Словакии в течение 10 лет, сказал в конце января 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль.
По данным Евростата, минимальная зарплата в Польше во втором полугодии 2021 года составляла €619,46 (около 19,2 тыс. грн по курсу Нацбанка).