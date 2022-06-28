ГОРДОН
 
 
МИР

Укрпошта стала первой почтовой компанией в мире, открывшей магазин на Amazon

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В магазине представлены марки и мерч Укрпошты
В магазине представлены марки и мерч Укрпошты
Фото: Igor Smelyansky / Facebook

"Укрпошта" стала первой почтовой компанией в мире, которая открыла магазин на онлайн-площадке Amazon. Генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил об этом в Facebook.

Национальный почтовый оператор уже выставил на продажу марки, а также одежду и сувениры со своей символикой.

Смелянский отметил, что сегодня Amazon не работает на украинском рынке и доставку в страну не производит. Но для жителей всего мира товары "Укрпошти" теперь доступны.

"Пока Amazon не идет к нам, мы решили пойти в Amazon. Теперь наши клиенты по всему миру, особенно в США, смогут приобщиться к украинской мечте. И кто знает, может, совсем скоро на этой площадке, в магазине "Укрпошти" появятся и ваши товары, которые мы с удовольствием доставим в США, осуществив мечту выхода на мировой рынок", – сделал прогноз гендиректор.

Скрин: www.amazon.com
Скрин: www.amazon.com

Контекст:

12 апреля "Укрпошта" ввела в обращение новую марку, посвященную знаменитой фразе "Русский военный корабль, иди на х...й". Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, отмечает "Укринформ".

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили в Черном море флагман российского флота – ракетный крейсер "Москва". 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.

После этого в "Укрпоште" решили напечатать новую марку "Русский военный корабль... все". Ее продавали по всей стране в 1500 отделениях, до уровня райцентров. 


Теги: Укрпошта, Amazon, Игорь Смелянский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах
  "Нас называют итальянской семейкой". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала о ссорах с мужем и показала свое жилище
  "Нас называют итальянской семейкой". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала о ссорах с мужем и показала свое жилище
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили G
Алеся БАЦМАН
Тодоренко родила второго ребенка СМИ
Тодоренко родила второго ребенка – СМИ
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (555688)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (345892)
3
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (233863)
4
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (82742)
5
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (82075)
6
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (73936)
7
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь (62120)
8
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ (53332)
 
 
 
 