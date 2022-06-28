Укрпошта стала первой почтовой компанией в мире, открывшей магазин на Amazon

Национальный почтовый оператор уже выставил на продажу марки, а также одежду и сувениры со своей символикой.

Смелянский отметил, что сегодня Amazon не работает на украинском рынке и доставку в страну не производит. Но для жителей всего мира товары "Укрпошти" теперь доступны.

"Пока Amazon не идет к нам, мы решили пойти в Amazon. Теперь наши клиенты по всему миру, особенно в США, смогут приобщиться к украинской мечте. И кто знает, может, совсем скоро на этой площадке, в магазине "Укрпошти" появятся и ваши товары, которые мы с удовольствием доставим в США, осуществив мечту выхода на мировой рынок", – сделал прогноз гендиректор.