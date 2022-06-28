Укрпошта стала первой почтовой компанией в мире, открывшей магазин на Amazon

Национальный почтовый оператор уже выставил на продажу марки, а также одежду и сувениры со своей символикой.
Смелянский отметил, что сегодня Amazon не работает на украинском рынке и доставку в страну не производит. Но для жителей всего мира товары "Укрпошти" теперь доступны.
"Пока Amazon не идет к нам, мы решили пойти в Amazon. Теперь наши клиенты по всему миру, особенно в США, смогут приобщиться к украинской мечте. И кто знает, может, совсем скоро на этой площадке, в магазине "Укрпошти" появятся и ваши товары, которые мы с удовольствием доставим в США, осуществив мечту выхода на мировой рынок", – сделал прогноз гендиректор.
12 апреля "Укрпошта" ввела в обращение новую марку, посвященную знаменитой фразе "Русский военный корабль, иди на х...й". Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, отмечает "Укринформ".
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили в Черном море флагман российского флота – ракетный крейсер "Москва". 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.
15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.
После этого в "Укрпоште" решили напечатать новую марку "Русский военный корабль... все". Ее продавали по всей стране в 1500 отделениях, до уровня райцентров.