Коллаборанты завезли в оккупированный Мелитополь 700 человек для "массовки", чтобы объявить о подготовке к псевдореферендуму – мэр

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
"Оккупанты поняли, что их планы на проведение псевдореферендума на грани краха – даже под дулами автоматов Россию поддерживают не более 10% мелитопольцев. Чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским "старшим братом", коллаборанты… завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области – 700 человек, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения – и провели "форум" в городском Дворце культуры", – написал Федоров.
По его словам, "дирижировал шабашем" гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, который на местных выборах набрал менее 10% голосов.
"Сначала он сам придумал себе должность, теперь сам "вершит судьбу" временно оккупированных территорий, подписывая непонятные "приказы" об отчаянном желании присоединиться к России. Какие планы появятся в голове этого психически больного местного царька – приспешника Кремля завтра трудно догадаться, – отметил Федоров. – В любом случае его приказы не имеют юридического значения. А всех пациентов палаты №6, вставших на сторону рашистов, обязательно вылечат спецслужбы Украины".
Федоров 2 августа призвал жителей Мелитополя сообщать о коллаборантах, задействованных в организации псевдореферендума оккупантов.
"Имена лиц, ставших на сторону оккупантов, нам известны. Мы передали данные о них в СБУ. Спецслужбы занимаются проверкой относительно их причастности к составлению списков", – рассказал мэр Мелитополя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА.
По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.
В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена", но открещивались от ответственности за них.