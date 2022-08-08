Коллаборанты завезли в оккупированный Мелитополь 700 человек для "массовки", чтобы объявить о подготовке к псевдореферендуму – мэр

Коллаборанты завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области, отметил Федоров Фото: ria-m.tv

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Оккупанты поняли, что их планы на проведение псевдореферендума на грани краха – даже под дулами автоматов Россию поддерживают не более 10% мелитопольцев. Чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским "старшим братом", коллаборанты… завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области – 700 человек, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения – и провели "форум" в городском Дворце культуры", – написал Федоров.

По его словам, "дирижировал шабашем" гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, который на местных выборах набрал менее 10% голосов.

"Сначала он сам придумал себе должность, теперь сам "вершит судьбу" временно оккупированных территорий, подписывая непонятные "приказы" об отчаянном желании присоединиться к России. Какие планы появятся в голове этого психически больного местного царька – приспешника Кремля завтра трудно догадаться, – отметил Федоров. – В любом случае его приказы не имеют юридического значения. А всех пациентов палаты №6, вставших на сторону рашистов, обязательно вылечат спецслужбы Украины".

Федоров 2 августа призвал жителей Мелитополя сообщать о коллаборантах, задействованных в организации псевдореферендума оккупантов.

"Имена лиц, ставших на сторону оккупантов, нам известны. Мы передали данные о них в СБУ. Спецслужбы занимаются проверкой относительно их причастности к составлению списков", – рассказал мэр Мелитополя.

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