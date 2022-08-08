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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты объявили о подготовке к проведению псевдореферендума

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Российские оккупанты готовят псевдореферендум в Запорожской области
Российские оккупанты готовят псевдореферендум в Запорожской области
Фото: EPA

Коллаборант и "глава" оккупированой части Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что подписал распоряжение о подготовке к псевдореферендуму об объединении с Российской Федерацией. Об этом 8 августа сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Как говорится в сообщении, Балицкий подписал документ на форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе.

По информации роспропаганды, на форуме присутствовали более 700 представителей со всей области и они якобы "одноголосно поддержали" подписание документа.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума"В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.

В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что псевдореферендумы в Украине закроют для РФ любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Теги: Украина, референдум, аннексия, Запорожская область, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, Евгений Балицкий, война России против Украины
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