В Запорожской области оккупанты объявили о подготовке к проведению псевдореферендума

Как говорится в сообщении, Балицкий подписал документ на форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе.

По информации роспропаганды, на форуме присутствовали более 700 представителей со всей области и они якобы "одноголосно поддержали" подписание документа.