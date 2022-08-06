Выплаты пенсионерам и лагеря детям. Оккупанты готовятся к "референдуму" – Херсонский горсовет

По данным местных властей, оккупанты уже готовят комиссии и работают над пропагандой "референдума" в Херсонской области Фото: EPA

"Сейчас в области создают так называемые избирательные комиссии, которые будут служить пропагандистской картинке. Из-за нехватки кадров оккупанты не могут сформировать необходимое количество комиссий", – говорится в сообщении ОВА.

В горсовете добавили, что оккупационные "власти" ищут сотрудников, помещения и готовят своих медийщиков для пропаганды, а также активно проверяют дома и квартиры, находящиеся в радиусе километра от мест проведения "референдума".

Кроме того, по рассказам местных жителей, в оккупированном Херсоне начали разносить пенсионерам, которые раньше получали пенсию "Укрпоштою", по 20 тыс. рублей (около 12 тыс. грн) – взамен требуют персональные данные.

В Херсонской области оккупанты рекламируют поступление в захваченные вузы, в которых обещают бесплатное обучение, а детей от восьми лет активно приглашают в оздоровительные лагеря Ростова, Анапы и аннексированного Крыма.

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