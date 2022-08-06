Выплаты пенсионерам и лагеря детям. Оккупанты готовятся к "референдуму" – Херсонский горсовет

"Сейчас в области создают так называемые избирательные комиссии, которые будут служить пропагандистской картинке. Из-за нехватки кадров оккупанты не могут сформировать необходимое количество комиссий", – говорится в сообщении ОВА.
В горсовете добавили, что оккупационные "власти" ищут сотрудников, помещения и готовят своих медийщиков для пропаганды, а также активно проверяют дома и квартиры, находящиеся в радиусе километра от мест проведения "референдума".
Кроме того, по рассказам местных жителей, в оккупированном Херсоне начали разносить пенсионерам, которые раньше получали пенсию "Укрпоштою", по 20 тыс. рублей (около 12 тыс. грн) – взамен требуют персональные данные.
В Херсонской области оккупанты рекламируют поступление в захваченные вузы, в которых обещают бесплатное обучение, а детей от восьми лет активно приглашают в оздоровительные лагеря Ростова, Анапы и аннексированного Крыма.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.
В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.