В Луганской области оккупанты вынуждают людей за еду идти на "референдум" – Гайдай

Гайдай: Оккупанты фактически уничтожили города, сделав бездомными сотни тысяч человек, 90% из которых эвакуировались Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

"Россияне разрушили наши города и села, а теперь вынуждают бездомных за еду идти на "референдум", уничтожая в человеке человека. В частности, такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих общин", – написал глава ОВА.

По его словам, оккупанты фактически уничтожили эти города, сделав бездомными сотни тысяч человек, 90% из которых эвакуировались. В то же время многие оставшиеся вынуждены жить в подвалах и убежищах.

"Сначала их освободили от всего, а теперь вынуждают явиться на псевдореферендум", – отметил Гайдай.

Он отметил, что сейчас в Луганской области активизирована "агитационно-разъяснительная составляющая" подготовки к "референдуму" о вхождении региона в состав РФ. Оккупационные власти и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организуют встречи с населением недавно захваченных территорий области.

"Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый "референдум", заставляя людей обменивать свободу на еду, питьевую воду и OSB-плиты", – резюмировал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)