В Луганской области оккупанты вынуждают людей за еду идти на "референдум" – Гайдай

"Россияне разрушили наши города и села, а теперь вынуждают бездомных за еду идти на "референдум", уничтожая в человеке человека. В частности, такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих общин", – написал глава ОВА.
По его словам, оккупанты фактически уничтожили эти города, сделав бездомными сотни тысяч человек, 90% из которых эвакуировались. В то же время многие оставшиеся вынуждены жить в подвалах и убежищах.
"Сначала их освободили от всего, а теперь вынуждают явиться на псевдореферендум", – отметил Гайдай.
Он отметил, что сейчас в Луганской области активизирована "агитационно-разъяснительная составляющая" подготовки к "референдуму" о вхождении региона в состав РФ. Оккупационные власти и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организуют встречи с населением недавно захваченных территорий области.
"Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый "референдум", заставляя людей обменивать свободу на еду, питьевую воду и OSB-плиты", – резюмировал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села Луганской области, говорил Гайдай.
По данным главы ОВА, изначально оккупанты планировали провести "референдум" в Луганской области 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России), однако потом решили организовать его раньше.