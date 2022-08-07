Глава Луганской ОВА: Оккупанты быстрыми темпами готовятся к "референдуму"

"Рашисты быстрыми темпами готовятся к псевдореферендуму: уже определились с местами проведения и активно агитируют. На фейковый "рефендум" людей заманивают продуктами, водой, стройматериалами, а также обещаниями хорошей жизни с экрана передвижного телевизора, который целый день промывает мозги населению в оккупированных городах. Своего рода это шантаж. "Мы вам поможем удовлетворить первоочередные потребности, а вы идете на "референдум". Если нет, умирайте, и без вас результат нарисуем", – написал он.
Гайдай добавил, что оккупанты составляют реестр помещений, где хотят провести "референдум".
"К тому же в каждом населенном пункте уже появились лживые пропагандистские газеты-вестники, которые должны заставить жителей прийти и отдать голос. Хотя кому этот голос нужен", – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села Луганской области, говорил Гайдай.
По данным главы ОВА, изначально оккупанты планировали провести "референдум" в Луганской области 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России), однако потом решили организовать его раньше.