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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Луганской ОВА: Оккупанты быстрыми темпами готовятся к "референдуму"

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Гайдай: Оккупанты уже определились с местами проведения "референдумов" и активно агитируют
Гайдай: Оккупанты уже определились с местами проведения "референдумов" и активно агитируют
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

Российские оккупанты на временно оккупированной территории Луганской области готовятся к проведению псевдореферендума. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Рашисты быстрыми темпами готовятся к псевдореферендуму: уже определились с местами проведения и активно агитируют. На фейковый "рефендум" людей заманивают продуктами, водой, стройматериалами, а также обещаниями хорошей жизни с экрана передвижного телевизора, который целый день промывает мозги населению в оккупированных городах. Своего рода это шантаж. "Мы вам поможем удовлетворить первоочередные потребности, а вы идете на "референдум". Если нет, умирайте, и без вас результат нарисуем", – написал он.

Гайдай добавил, что оккупанты составляют реестр помещений, где хотят провести "референдум".

"К тому же в каждом населенном пункте уже появились лживые пропагандистские газеты-вестники, которые должны заставить жителей прийти и отдать голос. Хотя кому этот голос нужен", – заявил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июляПод контролем украинских военных остаются два села Луганской области, говорил Гайдай.

По данным главы ОВА, изначально оккупанты планировали провести "референдум" в Луганской области 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России), однако потом решили организовать его раньше.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, референдум, Сергей Гайдай, война России против Украины
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