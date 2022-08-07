Глава Луганской ОВА: Оккупанты быстрыми темпами готовятся к "референдуму"

"Рашисты быстрыми темпами готовятся к псевдореферендуму: уже определились с местами проведения и активно агитируют. На фейковый "рефендум" людей заманивают продуктами, водой, стройматериалами, а также обещаниями хорошей жизни с экрана передвижного телевизора, который целый день промывает мозги населению в оккупированных городах. Своего рода это шантаж. "Мы вам поможем удовлетворить первоочередные потребности, а вы идете на "референдум". Если нет, умирайте, и без вас результат нарисуем", – написал он.

Гайдай добавил, что оккупанты составляют реестр помещений, где хотят провести "референдум".

"К тому же в каждом населенном пункте уже появились лживые пропагандистские газеты-вестники, которые должны заставить жителей прийти и отдать голос. Хотя кому этот голос нужен", – заявил глава ОВА.

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