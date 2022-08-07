Псевдореферендумы в Украине закроют для РФ любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром – Зеленский

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины остается прежней: Мы ничего своего не отдадим Фото: president.gov.ua

"Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", – пообещал Зеленский.

Он подчеркнул, что позиция Украинского государства остается прежней.

"Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут путем этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно будут нужны в определенный момент", – сказал президент.

Он сообщил, что на следующей неделе продолжит практику политических обращений к представителям государств-партнеров и народов, которые вместе с Украиной защищают свободу. Также запланирован ряд важных переговоров, "и не только с действующими политиками", отметил Зеленский.

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