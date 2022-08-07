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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Псевдореферендумы в Украине закроют для РФ любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром – Зеленский

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Зеленский подчеркнул, что позиция Украины остается прежней: Мы ничего своего не отдадим
Зеленский подчеркнул, что позиция Украины остается прежней: Мы ничего своего не отдадим
Фото: president.gov.ua

В последнее время еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга Украины, отметил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в вечернем обращении 7 августа, опубликованном в его Telegram.

"Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", – пообещал Зеленский.

Он подчеркнул, что позиция Украинского государства остается прежней.

"Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут путем этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно будут нужны в определенный момент", – сказал президент.

Он сообщил, что на следующей неделе продолжит практику политических обращений к представителям государств-партнеров и народов, которые вместе с Украиной защищают свободу. Также запланирован ряд важных переговоров, "и не только с действующими политиками", отметил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума"В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.

В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Теги: референдум, захват, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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