"Верим в ВСУ". Мэр Мелитополя сообщил о 10 мощных взрывах в западной части города

Очередной вечер для российских военных в Мелитополе перестает быть спокоен, отметил мэр Фото: ukraina.info (иллюстративное)

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Очередной вечер для российских военных перестает быть спокоен. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов. Верим в ВСУ и ждем хорошие новости для украинцев и сокрушительные для рашистов", – написал городской голова.

Утром Федоров сообщил, что в ночь на 8 августа ВСУ высокоточными ракетами HIMARS нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках в разных районах Мелитополя.

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