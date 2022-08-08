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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Верим в ВСУ". Мэр Мелитополя сообщил о 10 мощных взрывах в западной части города

Очередной вечер для российских военных в Мелитополе перестает быть спокоен, отметил мэр
Очередной вечер для российских военных в Мелитополе перестает быть спокоен, отметил мэр
Фото: ukraina.info (иллюстративное)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 8 августа было слышно 10 взрывов.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Очередной вечер для российских военных перестает быть спокоен. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов. Верим в ВСУ и ждем хорошие новости для украинцев и сокрушительные для рашистов", – написал городской голова.

Утром Федоров сообщил, что в ночь на 8 августа ВСУ высокоточными ракетами HIMARS нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках в разных районах Мелитополя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

Ночью 3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.

По информации Федорова, после успешного удара ВСУ по авиабазе мелитопольские коллаборанты "боятся ходить на работу".

По словам мэра, оккупанты угрожают взорвать всю инфраструктуру Мелитополя при отступлении.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, взрывы, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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