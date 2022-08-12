"Буквально взорвали часть тела для сидения". Мэр Мелитополя назвал имя коллаборанта, который после атаки партизан "не сможет сидеть на стуле ровно"

Утром Федоров без подробностей сообщил о громком взрыве в одном из дворов на улице Гоголя.

"По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона ехали "скорые", – отметил мэр.

Спустя два часа Федоров уточнил детали происшествия.

"Сегодня у коллаборантов подгорает заднее место. В прямом смысле. "По заслугам получил один из руководителей избирательного штаба "Единой России" – руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак", – написал он.

По информации мэра, Шостак – близкий человек к назначенному оккупантами запорожскому "губернатору" Евгению Балицкому, его приспешник, который долгое время "был марионеткой" его частного телеканала "МТВ-плюс".

Федоров напомнил, что канал Балицкого систематически транслировал в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о якобы пылкой любви мелитопольцев к "русскому миру".

"Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана", – отметил Федоров.

Мэр Мелитополя добавил, что на прошлой неделе в регионе сожгли дом коллаборантки – сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков соседнего с Мелитопольским района, которая, по его словам, всеми способами активно готовилась к "голосованию".

"Плюс подрезали ножом двух приспешников оккупационной власти, которые наперегонки бегали по селам с непонятными "списками". Итог: минус все жители нескольких населенных пунктов, которые в дальнейшем наотрез отказываются помогать оккупантам", – резюмировал он.