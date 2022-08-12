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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Буквально взорвали часть тела для сидения". Мэр Мелитополя назвал имя коллаборанта, который после атаки партизан "не сможет сидеть на стуле ровно"

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У мелитопольского коллаборанта Шостака "подгорело заднее место", сообщил Федоров
У мелитопольского коллаборанта Шостака "подгорело заднее место", сообщил Федоров
Фото: news.mspravka.info

В результате подрыва самодельного взрывного устройства утром 12 августа во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ранен местный коллаборант и пропагандист Олег Шостак. Об этом 12 августа в Telegram написал законно избранный мэр Мелитополя Иван Федоров.

Утром Федоров без подробностей сообщил о громком взрыве в одном из дворов на улице Гоголя.

"По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона ехали "скорые", – отметил мэр.

Спустя два часа Федоров уточнил детали происшествия.

"Сегодня у коллаборантов подгорает заднее место. В прямом смысле. "По заслугам получил один из руководителей избирательного штаба "Единой России" – руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак", – написал он.

По информации мэра, Шостак – близкий человек к назначенному оккупантами запорожскому "губернатору" Евгению Балицкому, его приспешник, который долгое время "был марионеткой" его частного телеканала "МТВ-плюс".

Федоров напомнил, что канал Балицкого систематически транслировал в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о якобы пылкой любви мелитопольцев к "русскому миру".

"Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана", – отметил Федоров. 

Мэр Мелитополя добавил, что на прошлой неделе в регионе сожгли дом коллаборантки – сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков соседнего с Мелитопольским района, которая, по его словам, всеми способами активно готовилась к "голосованию".

"Плюс подрезали ножом двух приспешников оккупационной власти, которые наперегонки бегали по селам с непонятными "списками". Итог: минус все жители нескольких населенных пунктов, которые в дальнейшем наотрез отказываются помогать оккупантам", – резюмировал он.

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

10 августа Федоров сообщал, что в Мелитополе партизаны повредили штаб партии "Единая Россия", в котором велась подготовка к "референдуму" оккупантов в Запорожской области. Он заявил, что в городе "объявлена охота на всех причастных к подготовке псевдореферендума и украинское сопротивление будет делать все, чтобы это действо не состоялось". 

"Логово рашистов в самом центре города с круглосуточной охраной. Там орки формировали фальшивые списки и осуществляли подкуп избирателей. Итог: напуганные оккупанты поняли, что даже вооруженным до зубов безопасного места на украинской земле им не найти", – отметил он.

Теги: Россия, СМИ, Украина, Запорожье, взрыв, референдум, оккупация, Мелитополь, Единая Россия, партизаны, Запорожская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, происшествия, взрывы, российские оккупанты, Иван Федоров, деоккупация
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