"Буквально взорвали часть тела для сидения". Мэр Мелитополя назвал имя коллаборанта, который после атаки партизан "не сможет сидеть на стуле ровно"

Утром Федоров без подробностей сообщил о громком взрыве в одном из дворов на улице Гоголя.
"По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона ехали "скорые", – отметил мэр.
Спустя два часа Федоров уточнил детали происшествия.
"Сегодня у коллаборантов подгорает заднее место. В прямом смысле. "По заслугам получил один из руководителей избирательного штаба "Единой России" – руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак", – написал он.
По информации мэра, Шостак – близкий человек к назначенному оккупантами запорожскому "губернатору" Евгению Балицкому, его приспешник, который долгое время "был марионеткой" его частного телеканала "МТВ-плюс".
Федоров напомнил, что канал Балицкого систематически транслировал в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о якобы пылкой любви мелитопольцев к "русскому миру".
"Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана", – отметил Федоров.
Мэр Мелитополя добавил, что на прошлой неделе в регионе сожгли дом коллаборантки – сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков соседнего с Мелитопольским района, которая, по его словам, всеми способами активно готовилась к "голосованию".
"Плюс подрезали ножом двух приспешников оккупационной власти, которые наперегонки бегали по селам с непонятными "списками". Итог: минус все жители нескольких населенных пунктов, которые в дальнейшем наотрез отказываются помогать оккупантам", – резюмировал он.
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.
10 августа Федоров сообщал, что в Мелитополе партизаны повредили штаб партии "Единая Россия", в котором велась подготовка к "референдуму" оккупантов в Запорожской области. Он заявил, что в городе "объявлена охота на всех причастных к подготовке псевдореферендума и украинское сопротивление будет делать все, чтобы это действо не состоялось".
"Логово рашистов в самом центре города с круглосуточной охраной. Там орки формировали фальшивые списки и осуществляли подкуп избирателей. Итог: напуганные оккупанты поняли, что даже вооруженным до зубов безопасного места на украинской земле им не найти", – отметил он.