Мэр Мелитополя на фоне обстрелов оккупантами ЗАЭС заявил о готовности закупить йодид калия для защиты горожан от радиации

11 августа россияне четыре раза обстреляли район ЗАЭС, в частности, попав совсем недалеко от 1-го энергоблока, отметили в "Энергоатоме" Фото: Енергоатом / Facebook

Об этом Федоров написал в Telegram 11 августа.

"Каждый день рашисты создают угрозы аварий на ЗАЭС, которые могут привести к ядерной катастрофе. Надеемся, им хватит ума прекратить это делать, однако мы должны быть на шаг впереди и защитить наших жителей от возможного радиационного загрязнения. На средства местного бюджета мы готовы оперативно закупить и распространить среди мелитопольцев йодид калия – медпрепарат, необходимый для защиты от опасного накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека", – написал мэр.

Федоров отметил, что оккупанты уже четвертый месяц не согласовывают "зеленый" коридор для централизированной доставки гуманитарных грузов в Мелитополь.

"Именно поэтому обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать "зеленый" коридор и поставить жителям временно оккупированных территорий медпрепарат, который может спасти жизнь", – подчеркнул городской голова Мелитополя.

Текст обращения Федоров опубликовал в Telegram.

По состоянию на вечер 11 августа ситуация в промышленной зоне Энергодара Запорожской области, где расположена, в частности, ЗАЭС, все еще остается острой, сообщил в Telegram мэр города Дмитрий Орлов.

"Обстрелы то утихают, то начинаются снова. Очевидно, оккупанты совсем не считаются с ядерной опасностью, которую могут спровоцировать обстрелы атомной электростанции", – отметил он.