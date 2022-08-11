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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя на фоне обстрелов оккупантами ЗАЭС заявил о готовности закупить йодид калия для защиты горожан от радиации

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11 августа россияне четыре раза обстреляли район ЗАЭС, в частности, попав совсем недалеко от 1-го энергоблока, отметили в "Энергоатоме"
11 августа россияне четыре раза обстреляли район ЗАЭС, в частности, попав совсем недалеко от 1-го энергоблока, отметили в "Энергоатоме"
Фото: Енергоатом / Facebook

Мэр временно оккупированного РФ Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил о готовности закупить йодид калия для защиты жителей города от возможной радиации на фоне обстрелов российскими военными Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Об этом Федоров написал в Telegram 11 августа.

"Каждый день рашисты создают угрозы аварий на ЗАЭС, которые могут привести к ядерной катастрофе. Надеемся, им хватит ума прекратить это делать, однако мы должны быть на шаг впереди и защитить наших жителей от возможного радиационного загрязнения. На средства местного бюджета мы готовы оперативно закупить и распространить среди мелитопольцев йодид калия – медпрепарат, необходимый для защиты от опасного накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека", – написал мэр.

Федоров отметил, что оккупанты уже четвертый месяц не согласовывают "зеленый" коридор для централизированной доставки гуманитарных грузов в Мелитополь.

"Именно поэтому обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать "зеленый" коридор и поставить жителям временно оккупированных территорий медпрепарат, который может спасти жизнь", – подчеркнул городской голова Мелитополя.

Текст обращения Федоров опубликовал в Telegram.

По состоянию на вечер 11 августа ситуация в промышленной зоне Энергодара Запорожской области, где расположена, в частности, ЗАЭС, все еще остается острой, сообщил в Telegram мэр города Дмитрий Орлов.

"Обстрелы то утихают, то начинаются снова. Очевидно, оккупанты совсем не считаются с ядерной опасностью, которую могут спровоцировать обстрелы атомной электростанции", – отметил он.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

11 августа оккупанты четыре раза обстреляли район ЗАЭС, в частности, попав совсем недалеко от 1-го энергоблока. В результате обстрела было зафиксировано обширное задымление, отметили в "Энергоатоме".

Теги: Россия, Украина, авария, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, угрозы, радиация, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов, обращение, мэр, Международный комитет Красного Креста, российские оккупанты, Иван Федоров
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