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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты провоцируют полное отключение Запорожской АЭС – "Энергоатом"

ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, заявили в "Энергоатоме"
ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, заявили в "Энергоатоме"
Фото: EPA

Своими действиями по отношению к Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области российские оккупанты пытаются добиться обесточивания станции. Об этом 6 августа заявила в Telegrаm государственная компания "Энергоатом".

"Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС – ее артиллерийские обстрелы – преследуют цель разрушения инфраструктуры станции, повреждения всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание юга страны. Такими действиями рашисты перешли к новому сценарию – сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС", – говорится в сообщении.

В украинской компании считают, что "обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся".

"Помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO (Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций. – "ГОРДОН"), а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных с крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации. Необходимо вернуть ЗАЭС статус мирного гражданского объекта, которым она была до российского вторжения", – заявили в "Энергоатоме".

Происходящее на атомной станции компания назвала реализацией Россией "плана по превращению ЗАЭС в военную базу ядерных террористов".

"Помимо разрушения инфраструктуры Запорожской АЭС, этот план также включает дальнейшее полное обесточивание станции (блэкаут) с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока", – считает "Энергоатом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из реактивных систем залпового огня, сообщал "Энергоатом". После ударов на АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

По состоянию на 8.00 6 августа ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, заявили в "Энергоатоме".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрелы российскими оккупантами Запорожской АЭС очередным аргументом в пользу признания России государством – спонсором терроризма и призвал ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.

6 августа Европейский союз осудил обстрелы ЗАЭС и призвал допустить на станцию представителей МАГАТЭ.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: терроризм, война, энергетика, террористы, электроэнергия, радиация, АЭС, Энергоатом, вторжение, Запорожская АЭС, обстрелы, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, Энергодар, инфраструктура, электростанция, энергосистема, российские оккупанты
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