Оккупанты провоцируют полное отключение Запорожской АЭС – "Энергоатом"

ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, заявили в "Энергоатоме" Фото: EPA

"Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС – ее артиллерийские обстрелы – преследуют цель разрушения инфраструктуры станции, повреждения всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание юга страны. Такими действиями рашисты перешли к новому сценарию – сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС", – говорится в сообщении.

В украинской компании считают, что "обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся".

"Помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO (Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций. – "ГОРДОН"), а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных с крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации. Необходимо вернуть ЗАЭС статус мирного гражданского объекта, которым она была до российского вторжения", – заявили в "Энергоатоме".

Происходящее на атомной станции компания назвала реализацией Россией "плана по превращению ЗАЭС в военную базу ядерных террористов".

"Помимо разрушения инфраструктуры Запорожской АЭС, этот план также включает дальнейшее полное обесточивание станции (блэкаут) с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока", – считает "Энергоатом".

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5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из реактивных систем залпового огня, сообщал "Энергоатом". После ударов на АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

По состоянию на 8.00 6 августа ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, заявили в "Энергоатоме".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрелы российскими оккупантами Запорожской АЭС очередным аргументом в пользу признания России государством – спонсором терроризма и призвал ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.

6 августа Европейский союз осудил обстрелы ЗАЭС и призвал допустить на станцию представителей МАГАТЭ.