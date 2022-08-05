МИД Украины призвал усилить давление на Россию в связи с новым обстрелом оккупантами Запорожской АЭС

"На фоне циничного видеозаявления президента РФ на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте", – говорится в заявлении.
Так, напомнили в МИД, с начала августа в помещения 1-го и 2-го блоков ЗАЭС, находящихся в состоянии ремонта, россияне поставили военные грузовики и внедорожники, наполненные оружием.
А сегодня, отметили в ведомстве, Россия обстреляла из артиллерии территорию в районе промышленной площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности электростанции.
"Возможные последствия прямого попадания в действующий атомный реактор равноценны применению ядерного оружия", – подчеркнули в министерстве.
МИД призывает международное сообщество срочно заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины – ради безопасности всего мира.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.