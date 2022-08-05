МИД Украины призвал усилить давление на Россию в связи с новым обстрелом оккупантами Запорожской АЭС

Российские военные устраивают многочисленные провокации на ядерном объекте, заявляют в МИД Украины Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

"На фоне циничного видеозаявления президента РФ на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте", – говорится в заявлении.

Так, напомнили в МИД, с начала августа в помещения 1-го и 2-го блоков ЗАЭС, находящихся в состоянии ремонта, россияне поставили военные грузовики и внедорожники, наполненные оружием.

А сегодня, отметили в ведомстве, Россия обстреляла из артиллерии территорию в районе промышленной площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности электростанции.

"Возможные последствия прямого попадания в действующий атомный реактор равноценны применению ядерного оружия", – подчеркнули в министерстве.

МИД призывает международное сообщество срочно заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины – ради безопасности всего мира.

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