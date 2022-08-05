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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Украины призвал усилить давление на Россию в связи с новым обстрелом оккупантами Запорожской АЭС

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Российские военные устраивают многочисленные провокации на ядерном объекте, заявляют в МИД Украины
Российские военные устраивают многочисленные провокации на ядерном объекте, заявляют в МИД Украины
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

МИД Украины решительно осудил провокации оккупационных войск РФ на территории временно захваченной ими Запорожской АЭС 5 августа. Заявление опубликовано на сайте МИД.

"На фоне циничного видеозаявления президента РФ на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте", – говорится в заявлении.

Так, напомнили в МИД, с начала августа в помещения 1-го и 2-го блоков ЗАЭС, находящихся в состоянии ремонта, россияне поставили военные грузовики и внедорожники, наполненные оружием.

А сегодня, отметили в ведомстве, Россия обстреляла из артиллерии территорию в районе промышленной площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности электростанции.

"Возможные последствия прямого попадания в действующий атомный реактор равноценны применению ядерного оружия", – подчеркнули в министерстве. 

МИД призывает международное сообщество срочно заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины – ради безопасности всего мира. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

Теги: ядерная энергетика, МИД, энергетика, МИД Украины, атомная энергетика, провокации, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, электростанция
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