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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Действия оккупантов подорвали безопасность Запорожской АЭС – британская разведка

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По данным МАГАТЭ, Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля
По данным МАГАТЭ, Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля
Фото: depositphotos.com

Действия оккупантов на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которую Россия захватила в первые недели полномасштабного вторжения в Украину, подорвали безопасность объекта. Об этом 5 августа в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"После пяти месяцев оккупации намерения России в отношении Запорожской АЭС остаются неясными. Однако действия, которые они предприняли на объекте, вероятно, подорвали его безопасность и возможность для безопасной нормальной эксплуатации станции", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российские захватчики действуют в районах, прилегающих к электростанции, и используют там артиллерийские подразделения для обстрелов населенных пунктов на западном берегу Днепра.

По данным британской разведки, оккупанты используют защитный статус атомной электростанции, чтобы избежать удара по своей технике и живой силе со стороны ВСУ.

Контекст:

Международное агентство по атомной энергии за время полномасштабной войны в Украине провело три миссии на украинские АЭС: одну на Пивденноукраинскую и две на Чернобыльскую атомные станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно заявлял о необходимости отправить миссию на ЗАЭС, которую с начала марта временно контролирует Россия, "для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".

Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".

В "Энергоатоме" также заявляли, что таким визитом Гросси легитимизирует пребывание российских оккупантов на ЗАЭС.

МАГАТЭ уже несколько заявляло о сбое дистанционного соединения со своими системами наблюдения за соблюдением гарантий, установленными на ЗАЭС. Гросси подчеркивал, что это усиливает необходимость срочной миссии.

В начале августа Гросси сообщил, что Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Энергодар, Госинспекция ядерного регулирования, электростанция
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