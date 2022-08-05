Действия оккупантов подорвали безопасность Запорожской АЭС – британская разведка

"После пяти месяцев оккупации намерения России в отношении Запорожской АЭС остаются неясными. Однако действия, которые они предприняли на объекте, вероятно, подорвали его безопасность и возможность для безопасной нормальной эксплуатации станции", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что российские захватчики действуют в районах, прилегающих к электростанции, и используют там артиллерийские подразделения для обстрелов населенных пунктов на западном берегу Днепра.
По данным британской разведки, оккупанты используют защитный статус атомной электростанции, чтобы избежать удара по своей технике и живой силе со стороны ВСУ.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 5, 2022
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Международное агентство по атомной энергии за время полномасштабной войны в Украине провело три миссии на украинские АЭС: одну на Пивденноукраинскую и две на Чернобыльскую атомные станции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно заявлял о необходимости отправить миссию на ЗАЭС, которую с начала марта временно контролирует Россия, "для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".
Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".
В "Энергоатоме" также заявляли, что таким визитом Гросси легитимизирует пребывание российских оккупантов на ЗАЭС.
МАГАТЭ уже несколько заявляло о сбое дистанционного соединения со своими системами наблюдения за соблюдением гарантий, установленными на ЗАЭС. Гросси подчеркивал, что это усиливает необходимость срочной миссии.
В начале августа Гросси сообщил, что Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля.