Действия оккупантов подорвали безопасность Запорожской АЭС – британская разведка

"После пяти месяцев оккупации намерения России в отношении Запорожской АЭС остаются неясными. Однако действия, которые они предприняли на объекте, вероятно, подорвали его безопасность и возможность для безопасной нормальной эксплуатации станции", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российские захватчики действуют в районах, прилегающих к электростанции, и используют там артиллерийские подразделения для обстрелов населенных пунктов на западном берегу Днепра.

По данным британской разведки, оккупанты используют защитный статус атомной электростанции, чтобы избежать удара по своей технике и живой силе со стороны ВСУ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 August 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/lck9qAjhqM — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 5, 2022