Оккупанты обстреливают Энергодар со стороны Запорожской АЭС – мэр

"Остерегайтесь провокаций оккупантов, которые происходят именно сейчас! Со стороны Запорожской АЭС в направлении жилых кварталов Энергодара проходят обстрелы", – написал он

В городе, подчеркнул мэр, слышны взрывы. Орлов обратил внимание, что разница во времени между звуком выстрела и прилетом составляет всего около трех секунд (это означает, что позиция, откуда ведется огонь, расположена очень близко. – "ГОРДОН").

Он добавил, что в большинстве микрорайонов города исчез свет. Также нет водоснабжения, в большинстве районов прекратил работать интернет.

До этого 5 августа "Энергоатом" сообщал в Telegram, что оккупанты в Энергодаре устроили очередную провокацию: стреляли уже в сторону Запорожской АЭС.

"В результате их обстрела в 14.30 зафиксировано три прилета возле промышленной площадки ЗАЭС", – говорилось в сообщении.

По данным "Энергоатома", оккупанты попали в высоковольтную линию связи между автотрансформатором ЗАЭС и Запорожской ТЭС.