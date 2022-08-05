Оккупанты обстреливают Энергодар со стороны Запорожской АЭС – мэр

"Остерегайтесь провокаций оккупантов, которые происходят именно сейчас! Со стороны Запорожской АЭС в направлении жилых кварталов Энергодара проходят обстрелы", – написал он
В городе, подчеркнул мэр, слышны взрывы. Орлов обратил внимание, что разница во времени между звуком выстрела и прилетом составляет всего около трех секунд (это означает, что позиция, откуда ведется огонь, расположена очень близко. – "ГОРДОН").
Он добавил, что в большинстве микрорайонов города исчез свет. Также нет водоснабжения, в большинстве районов прекратил работать интернет.
До этого 5 августа "Энергоатом" сообщал в Telegram, что оккупанты в Энергодаре устроили очередную провокацию: стреляли уже в сторону Запорожской АЭС.
"В результате их обстрела в 14.30 зафиксировано три прилета возле промышленной площадки ЗАЭС", – говорилось в сообщении.
По данным "Энергоатома", оккупанты попали в высоковольтную линию связи между автотрансформатором ЗАЭС и Запорожской ТЭС.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В начале августа глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля.
Британская разведка 5 августа констатировала, что действия оккупантов подорвали безопасность ЗАЭС.