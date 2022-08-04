Россия использует ЗАЭС для запугивания Запада и прекращения военных поставок Украине – Институт изучения войны

В институте напомнили, что российские чиновники обвиняют Украину в том, что она якобы безответственно использует предоставленное Западом оружие и рискует ядерной катастрофой.

Так оккупанты хотят отговорить Запад и другие союзные государства от предоставления дополнительной военной поддержки готовящемуся контрнаступлению Украины на юге, подчеркивают аналитики.

"В последние недели российские силы, дислоцированные вокруг АЭС, атаковали украинские позиции в Никополе и других местах, намеренно ставя Украину в затруднительное положение: либо Украина открывает ответный огонь, рискуя международным осуждением и ядерным инцидентом (на что украинские силы вряд ли пойдут), либо украинские Вооруженные силы позволяют российским войскам продолжать обстрел украинских позиций из эффективной "безопасной зоны", – говорится в отчете.