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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия использует ЗАЭС для запугивания Запада и прекращения военных поставок Украине – Институт изучения войны

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Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Фото: EPA

Россия, вероятно, используют Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине и подорвать волю Запада оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению. Такой вывод сделали аналитики американского Института изучения войны.

В институте напомнили, что российские чиновники обвиняют Украину в том, что она якобы безответственно использует предоставленное Западом оружие и рискует ядерной катастрофой.

Так оккупанты хотят отговорить Запад и другие союзные государства от предоставления дополнительной военной поддержки готовящемуся контрнаступлению Украины на юге, подчеркивают аналитики.

"В последние недели российские силы, дислоцированные вокруг АЭС, атаковали украинские позиции в Никополе и других местах, намеренно ставя Украину в затруднительное положение: либо Украина открывает ответный огонь, рискуя международным осуждением и ядерным инцидентом (на что украинские силы вряд ли пойдут), либо украинские Вооруженные силы позволяют российским войскам продолжать обстрел украинских позиций из эффективной "безопасной зоны", – говорится в отчете.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: оружие, война, атомная энергетика, АЭС, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, российские оккупанты
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