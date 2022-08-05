На Запорожской АЭС из-за провокаций оккупантов пришлось отключить один энергоблок – "Энергоатом"

"Российские военные снова прибегли к провокациям. В результате их обстрела в 14.30 зафиксировано три прилета возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРУ (вводно-распределительного устройства. – "ГОРДОН") автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС", – говорится в сообщении.
По данным компании, "несмотря на провокации рашистов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через линии, которые работают".
"В соответствии с их пропускной способностью было принято решение относительно разгрузки и отключению от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы", – объяснили в "Энергоатоме".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.