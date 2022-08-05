На Запорожской АЭС из-за провокаций оккупантов пришлось отключить один энергоблок – "Энергоатом"

"Российские военные снова прибегли к провокациям. В результате их обстрела в 14.30 зафиксировано три прилета возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРУ (вводно-распределительного устройства. – "ГОРДОН") автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС", – говорится в сообщении.

По данным компании, "несмотря на провокации рашистов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через линии, которые работают".

"В соответствии с их пропускной способностью было принято решение относительно разгрузки и отключению от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы", – объяснили в "Энергоатоме".

Война России против Украины. Главное (обновляется)