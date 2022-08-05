Зеленский: Оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС. Это открытое наглое преступление, акт террора

Зеленский: Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский говорил в вечернем обращении 5 августа, его опубликовал Офис президента.

"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всех в Европе – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды за день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это открытое наглое преступление, акт террора", – сказал президент.

По его словам, Россия должна нести ответственность "уже за сам факт создания угрозы АЭС".

"И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это чисто вопрос безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", – подчеркнул Зеленский.

5 августа Россия обстреляла из артиллерии территорию в районе промышленной площадки ЗАЭС. В результате трех попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности электростанции, сообщили в "Энергоатоме". На АЭС отключили один энергоблок.

МИД Украины решительно осудил провокации оккупационных войск РФ на территории временно захваченной ими Запорожской АЭС и призвал международное сообщество срочно заставить Россию освободить станцию и передать под контроль Украины.