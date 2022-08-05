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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС. Это открытое наглое преступление, акт террора

Зеленский: Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии
Зеленский: Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрелы российскими оккупантами Запорожской АЭС очередным аргументом в пользу признания России государством – спонсором терроризма, и призвал ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.

Об этом Зеленский говорил в вечернем обращении 5 августа, его опубликовал Офис президента. 

"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всех в Европе – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды за день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это открытое наглое преступление, акт террора", – сказал президент.  

По его словам, Россия должна нести ответственность "уже за сам факт создания угрозы АЭС".

"И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это чисто вопрос безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", – подчеркнул Зеленский.

5 августа Россия обстреляла из артиллерии территорию в районе промышленной площадки ЗАЭС. В результате трех попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности электростанции, сообщили в "Энергоатоме". На АЭС отключили один энергоблок. 

МИД Украины решительно осудил провокации оккупационных войск РФ на территории временно захваченной ими Запорожской АЭС и призвал международное сообщество срочно заставить Россию освободить станцию и передать под контроль Украины. 

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

Теги: ядерная энергетика, терроризм, санкции, атомная энергетика, АЭС, Росатом, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, электростанция
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