Ермак: Происходящее на Запорожской АЭС – это ядерный терроризм от России

"Происходящее на Запорожской АЭС – это ядерный терроризм от России", – подчеркнул глава ОП.
Он отметил, что после этого вся ядерная отрасль России должна оказаться под санкциями, а сама Россия – в списке стран – спонсоров терроризма.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 августа Россия обстреляла из артиллерии территорию в районе промышленной площадки ЗАЭС. В результате трех попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности электростанции, сообщили в "Энергоатоме". На АЭС отключили один энергоблок.
МИД Украины решительно осудил провокации оккупационных войск РФ на территории временно захваченной ими Запорожской АЭС и призвал международное сообщество срочно заставить Россию освободить станцию и передать под контроль Украины.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.