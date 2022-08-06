Ермак: Происходящее на Запорожской АЭС – это ядерный терроризм от России

"Происходящее на Запорожской АЭС – это ядерный терроризм от России", – подчеркнул глава ОП.

Он отметил, что после этого вся ядерная отрасль России должна оказаться под санкциями, а сама Россия – в списке стран – спонсоров терроризма.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

5 августа Россия обстреляла из артиллерии территорию в районе промышленной площадки ЗАЭС. В результате трех попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности электростанции, сообщили в "Энергоатоме". На АЭС отключили один энергоблок.

МИД Украины решительно осудил провокации оккупационных войск РФ на территории временно захваченной ими Запорожской АЭС и призвал международное сообщество срочно заставить Россию освободить станцию и передать под контроль Украины.