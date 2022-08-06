Российские оккупанты спрятались в подвалах Запорожской АЭС – "Энергоатом"

Российские военные заняли все подвальные помещения на Запорожской АЭС, отметили в "Энергоатоме" Фото: EPA

Об этом говорится в Telegram госкомпании "Энергоатом" 6 августа.

"Украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям, поэтому в случае новых обстрелов у людей нет укрытия и они находятся в опасности", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что персонал ЗАЭС в настоящее время ликвидирует последствия повреждений азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса в результате обстрелов со стороны оккупантов 5 августа.

"Персонал ЗАЭС нашел возможность работать безопасно в таких условиях", – заявили в "Энергоатоме".

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

По состоянию на 8.00 6 августа ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, заявили в "Энергоатоме".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрелы российскими оккупантами Запорожской АЭС очередным аргументом в пользу признания России государством – спонсором терроризма и призвал ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.

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