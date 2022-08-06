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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты спрятались в подвалах Запорожской АЭС – "Энергоатом"

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Российские военные заняли все подвальные помещения на Запорожской АЭС, отметили в "Энергоатоме"
Российские военные заняли все подвальные помещения на Запорожской АЭС, отметили в "Энергоатоме"
Фото: EPA

Российские оккупанты, которые находятся на захваченной ими Запорожской АЭС (ЗАЭС), заняли все подвальные помещения, где прячутся от возможных обстрелов.

Об этом говорится в Telegram госкомпании "Энергоатом" 6 августа.

"Украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям, поэтому в случае новых обстрелов у людей нет укрытия и они находятся в опасности", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что персонал ЗАЭС в настоящее время ликвидирует последствия повреждений азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса в результате обстрелов со стороны оккупантов 5 августа.

"Персонал ЗАЭС нашел возможность работать безопасно в таких условиях", – заявили в "Энергоатоме".

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

По состоянию на 8.00 6 августа ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, заявили в "Энергоатоме".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрелы российскими оккупантами Запорожской АЭС очередным аргументом в пользу признания России государством – спонсором терроризма и призвал ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

Теги: Россия, Украина, терроризм, захват, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, безопасность, российские оккупанты
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