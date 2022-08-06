Подоляк об обстрелах ЗАЭС оккупантами: Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что она чудом не взлетела в воздух

Об этом 6 августа в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации", – написал советник главы ОПУ.

По словам Подоляка, МАГАТЭ/ООН "должны жестко потребовать от России выйти с АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии".

Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від * вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 6, 2022

Глава ОПУ Андрей Ермак назвал "ядерным терроризмом от России" происходящее на Запорожской АЭС.

По мнению Ермака, после обстрелов оккупантами атомной электростанции вся ядерная отрасль РФ должна оказаться под санкциями, а сама Россия – в списке стран – спонсоров терроризма.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

По состоянию на 8.00 6 августа ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, заявили в "Энергоатоме".

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