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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк об обстрелах ЗАЭС оккупантами: Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что она чудом не взлетела в воздух

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5 августа российские оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС
5 августа российские оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты, захватив Запорожскую АЭС (ЗАЭС), устраивают там "опасные провокации".

Об этом 6 августа в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации", – написал советник главы ОПУ.

По словам Подоляка, МАГАТЭ/ООН "должны жестко потребовать от России выйти с АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии".

Глава ОПУ Андрей Ермак назвал "ядерным терроризмом от России" происходящее на Запорожской АЭС.

По мнению Ермака, после обстрелов оккупантами атомной электростанции вся ядерная отрасль РФ должна оказаться под санкциями, а сама Россия – в списке стран – спонсоров терроризма.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

По состоянию на 8.00 6 августа ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, заявили в "Энергоатоме".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

Теги: Россия, Украина, ООН, терроризм, захват, провокации, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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