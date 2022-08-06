На ЗАЭС перевели в резерв 4-й энергоблок после обстрела оккупантами, станция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС Фото: Енергоатом / Telegram

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Вчера вечером вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет. Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв", – написал руководитель ОВА.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом" в Telegram.

"Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность, – отметили в "Энергоатоме". – Перед обстрелами представители "Росатома" спешно покинули станцию. Вероятно, они знали, что готовится атака".

По состоянию на 8.00 6 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, заявили в госкомпании в Telegram.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", – подчеркнули в "Энергоатоме".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрелы российскими оккупантами Запорожской АЭС очередным аргументом в пользу признания России государством – спонсором терроризма и призвал ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.