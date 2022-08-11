Генсек ООН призвал демилитаризировать Запорожскую АЭС

Гетерриш заявил, что серьезно обеспокоен развитием ситуации вокруг ЗАЭС. Он призвал немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от станции и не наносить удары по ее объектам или окрестностям.

"Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочно согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района", – заявил Гутерриш.

Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.