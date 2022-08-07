Оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек – "Энергоатом"

"Вчера, 6 августа, вечером российские оккупанты в очередной раз совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной станции и города Энергодар. Они попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (ХОЯТ). Очевидно, целили именно по контейнерам ОЯТ, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива!" – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" сообщили, что вследствие ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки хранилища.

"Следовательно, своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно. Из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 м² оконных поверхностей в разных постройках станции. В результате взрывов получил осколочное ранение один работник ЗАЭС – он был доставлен в городскую больницу. Все российские военные, которых на площадке ЗАЭС со дня ее захвата – до 500 человек, а также персонал террористического "Росатома" заранее скрылись в бункерных помещениях станционных кризисного центра и центра технической поддержки", – отметили в компании.

В "Энергоатоме" сообщили, что российские военные стреляли также вблизи территории завода строительных конструкций и по водозабору города Энергодар.

"В этот раз ядерной катастрофы чудом удалось избежать, но чудеса не могут продолжаться вечно. Надо срочно покончить с действиями российских ядерных террористов, чтобы уберечь Украину и мир от ядерной катастрофы. Поэтому в очередной раз подчеркиваем необходимость срочного вывода вооруженных военных РФ с территории гражданского ядерного объекта Украины – ЗАЭС – и установления в районе расположения крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны!" – говорится в заявлении.