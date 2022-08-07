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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек – "Энергоатом"

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Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Вечером 6 августа российские оккупанты обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram 7 августа.

"Вчера, 6 августа, вечером российские оккупанты в очередной раз совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной станции и города Энергодар. Они попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (ХОЯТ). Очевидно, целили именно по контейнерам ОЯТ, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива!" – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" сообщили, что вследствие ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки хранилища.

"Следовательно, своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно. Из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 м² оконных поверхностей в разных постройках станции. В результате взрывов получил осколочное ранение один работник ЗАЭС – он был доставлен в городскую больницу. Все российские военные, которых на площадке ЗАЭС со дня ее захвата – до 500 человек, а также персонал террористического "Росатома" заранее скрылись в бункерных помещениях станционных кризисного центра и центра технической поддержки", – отметили в компании.

В "Энергоатоме" сообщили, что российские военные стреляли также вблизи территории завода строительных конструкций и по водозабору города Энергодар.

"В этот раз ядерной катастрофы чудом удалось избежать, но чудеса не могут продолжаться вечно. Надо срочно покончить с действиями российских ядерных террористов, чтобы уберечь Украину и мир от ядерной катастрофы. Поэтому в очередной раз подчеркиваем необходимость срочного вывода вооруженных военных РФ с территории гражданского ядерного объекта Украины – ЗАЭС – и установления в районе расположения крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны!" – говорится в заявлении.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

В Энергоатоме считают, что обстрелы "с высокой вероятностью, продолжатся". По оценке компании, оккупанты пытаются добиться обесточивания станции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела россиянами ЗАЭС 5 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ядерное топливо, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, Энергодар
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