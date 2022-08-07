Гендиректор МАГАТЭ обеспокоен обстрелами Запорожской АЭС и настаивает на визите миссии агентства на станцию

"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, что указывает на очень реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами. МАГАТЭ получило информацию об этой серьезной ситуации – последней в длинном ряду все более тревожных сообщений со всех сторон. По данным Украины, повреждений самих реакторов и радиологического выброса не произошло. Однако есть повреждения в других местах на площадке", – заявил Гросси, не упоминая об ответственности России за атаку.

Он заявил о недопустимости военных действий на ЗАЭС и призвал предотвратить их "любой ценой".

"Любые военные действия, направленные на объект или с него, будут равносильны игре с огнем, с потенциально катастрофическими последствиями. Я решительно и безотлагательно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами. И я осуждаю любые насильственные действия, совершенные на Запорожской атомной электростанции, или вблизи нее, или против ее персонала. Украинский персонал, обслуживающий станцию в условиях российской оккупации, должен иметь возможность выполнять свои важные обязанности без угроз и давления, подрывающего не только их собственную безопасность, но и безопасность самого объекта", – добавил Гросси.

Глава МАГАТЭ в последние месяцы несколько раз заявлял о необходимости направления срочной миссии агентства на ЗАЭС, но миссия не состоялась. В своем вчерашнем заявлении он подчеркнул, что готов возглавить ее.

"Эта миссия сыграет решающую роль в содействии стабилизации ситуации с ядерной безопасностью там, как это было сделано на Чернобыльской АЭС и в других местах Украины в последние месяцы, куда мы также доставили оборудование для обеспечения ядерной безопасности, которое срочно необходимо. Я буду продолжать настаивать – и снова настаивать – на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась. Но для этого необходимо сотрудничество, понимание и содействие со стороны как Украины, так и России. Мы не можем позволить себе терять время. Ради защиты людей в Украине и других странах от потенциальной ядерной аварии мы все должны отложить в сторону наши разногласия и действовать, сейчас. МАГАТЭ готово", – добавил Гросси.