Гендиректор МАГАТЭ обеспокоен обстрелами Запорожской АЭС и настаивает на визите миссии агентства на станцию

"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, что указывает на очень реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами. МАГАТЭ получило информацию об этой серьезной ситуации – последней в длинном ряду все более тревожных сообщений со всех сторон. По данным Украины, повреждений самих реакторов и радиологического выброса не произошло. Однако есть повреждения в других местах на площадке", – заявил Гросси, не упоминая об ответственности России за атаку.
Он заявил о недопустимости военных действий на ЗАЭС и призвал предотвратить их "любой ценой".
"Любые военные действия, направленные на объект или с него, будут равносильны игре с огнем, с потенциально катастрофическими последствиями. Я решительно и безотлагательно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами. И я осуждаю любые насильственные действия, совершенные на Запорожской атомной электростанции, или вблизи нее, или против ее персонала. Украинский персонал, обслуживающий станцию в условиях российской оккупации, должен иметь возможность выполнять свои важные обязанности без угроз и давления, подрывающего не только их собственную безопасность, но и безопасность самого объекта", – добавил Гросси.
Глава МАГАТЭ в последние месяцы несколько раз заявлял о необходимости направления срочной миссии агентства на ЗАЭС, но миссия не состоялась. В своем вчерашнем заявлении он подчеркнул, что готов возглавить ее.
"Эта миссия сыграет решающую роль в содействии стабилизации ситуации с ядерной безопасностью там, как это было сделано на Чернобыльской АЭС и в других местах Украины в последние месяцы, куда мы также доставили оборудование для обеспечения ядерной безопасности, которое срочно необходимо. Я буду продолжать настаивать – и снова настаивать – на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась. Но для этого необходимо сотрудничество, понимание и содействие со стороны как Украины, так и России. Мы не можем позволить себе терять время. Ради защиты людей в Украине и других странах от потенциальной ядерной аварии мы все должны отложить в сторону наши разногласия и действовать, сейчас. МАГАТЭ готово", – добавил Гросси.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
В "Энергоатоме" считают, что обстрелы, "с высокой вероятностью, продолжатся". По оценке компании, оккупанты пытаются добиться обесточивания станции.