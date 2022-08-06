Зеленский: Российские террористы используют для террора АЭС. Почему-то нет отчета и даже простого сообщения от Amnesty International об этом

"Российские террористы стали первыми в мире, использующими для террора атомную станцию. Самую большую в Европе!" – подчеркнул президент.
Он пообещал, что Украина будет обращать внимание мира на это и настаивать на новых санкциях для России за создание такой глобальной угрозы.
"И несмотря на то, что российские обстрелы атомной станции являются одним из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, против права на жизнь каждого человека, почему-то нет отчета и даже простого сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации", – отметил Зеленский.
4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах". Украинские власти обвинили организацию в необъективности, а украинцы раскритиковали отчет в соцсетях, обратив внимание, в частности, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из реактивных систем залпового огня, сообщал "Энергоатом". После ударов на АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
Оккупанты провокациями добиваются полного отключения Запорожской АЭС, считают в "Энергоатоме".