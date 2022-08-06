Зеленский: Российские террористы используют для террора АЭС. Почему-то нет отчета и даже простого сообщения от Amnesty International об этом

"Российские террористы стали первыми в мире, использующими для террора атомную станцию. Самую большую в Европе!" – подчеркнул президент.

Он пообещал, что Украина будет обращать внимание мира на это и настаивать на новых санкциях для России за создание такой глобальной угрозы.

"И несмотря на то, что российские обстрелы атомной станции являются одним из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, против права на жизнь каждого человека, почему-то нет отчета и даже простого сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации", – отметил Зеленский.

4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах". Украинские власти обвинили организацию в необъективности, а украинцы раскритиковали отчет в соцсетях, обратив внимание, в частности, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.