"Весь украинский офис Amnesty International должен уволиться". Реакция украинцев на отчет, в котором обвиняют ВСУ

4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

Украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой неясно, какую именно позицию по этому вопросу занимает офис. Суть приведенных в докладе утверждений в украинском офисе никак не прокомментировали, но заявили, что "фиксированием фактов и подготовки материалов занимается отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к Amnesty International.

На заявление отреагировал также глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Любые попытки поставить под сомнение право украинцев сопротивляться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, сопротивляться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его ни маскировали. Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет", – подчеркнул он.

Многие пользователи обращают внимания, что в отчете Amnesty International – ни слова об убийстве российскими оккупантами украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области, произошедшее 29 июля.

"Посмотрела официальный Twitter Amnesty Imternational за последнюю неделю. И не нашла там ни одного сообщения/осуждения/реакции на убийство украинских военнопленных в Оленовке. Ни слова. При этом погибшие военнопленные: а) находились под конвенциями о защите, б) это было самое массовое убийство военнопленных со времен Второй мировой войны. Давайте, расскажите нам всем о нарушении норм международного гуманитарного права", – возмутилась главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

"Amnesty international, а хотите я вам расскажу, как россияне меня чуть не расстреляли за три шишки в автомобиле, который месяц не заводился, в селе, где до ВСУ было километров 60? Или это не очень подходит для отмазывания России? А передвижные крематории, где они сжигали своих? А о расстрелах своих, чтобы не отступали? Нет, все не подходит? Мне такое Amnesty International тоже не подходит. Идите лесом!" – добавила журналист "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко.

Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин обратил внимание на последние заявления международных организаций в связи с войной в Украине.

"Amnesty International облизывает тех, кто дает донаты, которые не пахнут. Красный Крест гарантирует ничего не гарантировать. ООН постоянно озабочена собственной обеспокоенностью. Война России против Украины просто в очередной раз подчеркнула, что некоторые структуры или их руководители являются мыльными пузырями. Пузырьками, умеющими эффективно разве что использовать средства и клепать красивые отчеты. После нашей победы мировой порядок будет существенно откорректирован, а Украина в этой коррекции точно не будет сторонним наблюдателем", – заявил он.

Редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко не удивило то, как правозащитники составили отчет.

"Amnesty International всегда были унылым говном, с минимальной связью мозга с реальностью и стойким желанием упаси боже не обидеть русню. Но сейчас они поставили очень высокую планку даже на своем уровне. Не так чтобы странно, но противно. Впрочем, проблема в том, что этих подонков слушают и верят им (как ни дико это звучит для нас) всевозможные правительства и другие пацифисты на Западе. Это та реальность, с которой Украине, нашему МИД и тому подобному приходится работать. А что поделаешь? И они не могут написать то, что они думают об этих чудаках на букву "м" и то, что написал например, я", – отметил журналист.

Отчет сейчас в топе всех каналов Amnesty International в соцсетях, добавила бывшая замминистра экономики и экс-торгпред Украины Наталья Микольская. "Это дно", – подчеркнула она.

Журналист Сергей Лямец подчеркивает, что важен сам факт появления такой публикации, ведь она "отбеливает пять месяцев преступлений РФ в глазах западных граждан" и перечеркивает все, что организация сделала до этого.

"Возмущает сама постановка вопроса AI: размещайтесь правильно, и будет меньше жертв. Напомните, почему российские войска уничтожили Мариуполь и продолжают уничтожать Харьков? Почему они стерли с лица земли Ирпень, Бучу, Гостомель? Потому что украинские войска неправильно разместились? Или потому что это все-таки украинские города? – пишет он. – Украинцам понятно, что это [отчет] ерунда. А вот жители Запада наверняка подумают: "А что, можно было уменьшить жертвы среди гражданского населения? Так что, Украина сама виновата?" Российские пропагандоны наверняка прыгают до потолка от счастья. Как же, Запад критикует Украину. Реальность такова: Россия напала на Украину. Уничтожает людей и города. Хотела уничтожить саму идею Украины, но не смогла. Помешали украинские военные. В школах они, не в школах – только они помешали. Как украинский гражданин, я поддерживаю ЗСУ. Какие бы ошибки они не допускали. Не допускают ошибок только Amnesty International, очень полезные для Путина".

Весь украинский офис организации должен был выступить с протестом, считают некоторые пользователи сети.

"Если весь офис Amnesty International Ukraine сегодня не уволится из организации в качестве протеста, то они соучастники информационной войны против Украины и ВСУ, которую развязал международный офис этой организации", – заявил бывший сотрудник Министерства молодежи и спорта, военнослужащий Илья Кротенко.

"Было бы логичным и правильным, если бы весь украинский офис Amnesty International сегодня уволился, продемонстрировав таким образом свое несогласие с политикой организации, которая с 2014 года систематически отстаивает пророссийскую позицию", – добавил гендиректор коммуникационного агентства PlusOne Максим Саваневский.

Заявление, которое сделала организация, точно повлияет на то, как будут поддерживать Украину и как будут поставлять оружие, считает он.

"То есть что-то, возможно, не привезут, а что-то привезут позже. Эта тема уже сейчас очень мощно пушится Московией. И каждая смерть украинца, вызванная этим заявлением, будет на совести работников организации. Но поскольку работники организации знают, что AI годами помогает московским властям, то увольняться они не будут", – подчеркнул Саваневский.

Член правления правозащитного центра Zmina Марина Говорухина отметила, что этот отчет – пример того, как центральный офис "топит" региональную организацию AI.

"Если бы Amnesty international существовала во время Второй мировой войны, они бы написали в своем отчете, например, что: "Еврей, убегая из концлагеря, ударил охранника по голове два раза, тем самым нанес ему тяжелое телесное повреждение. Об этом рассказали другие охранники концлагеря, возмущенные таким поведением заключенного". "И такие случаи не единичны, – добавили бы международные правозащитники. Мы должны их фиксировать. Потому что речь идет о жизни людей", – предположила она.

Страница главы украинского офиса Amnesty International Оксаны Покальчук сейчас недоступна, как отмечают пользователи сети – только для украинских IP-адресов.