Кулеба потребовал от Amnesty International прекратить создавать "фальшивую реальность" о войне в Украине

"Коротко о фальшивом балансе Amnesty", – сказал украинский дипломат.
Он подчеркнул, что возмущен заявлением организации и считает его несправедливым.
"Понимаю, что в ответ на критику Amnesty скажет: "Так мы же критикуем обе стороны конфликта". Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International – это не о поисках и донесении миру правды, это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой, между страной, которая сотнями и тысячами уничтожает гражданское население, города, территории целые, и страной, которая отчаянно защищается, спасая свой народ, спасая континент от этого нашествия", – заявил Кулеба.
Глава МИД Украины потребовал от Amnesty International "прекратить заниматься созданием фальшивой реальности".
"У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – сказал Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".
В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг утверждение Amnesty International и выразил сожаление, "что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании дезинформации и пропаганды".
Украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой неясно, какую именно позицию по отношению к этому отчету занимает офис. Суть приведенных в докладе утверждений в заявлении никак не комментируется.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Оккупационные войска ежедневно обстреливают жилые районы украинских городов и гражданскую инфраструктуру.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял в конце июля, что на гражданские объекты приходится до 74% российских ракетных и артиллерийских ударов. "Нам известны все обстрелы, которые совершались ракетами, самолетами, кораблями по нашей стране. Мы понимаем, каковы последствия этого процесса. Так я могу сказать: 74% попаданий не имеют никакого отношения к военным и военной инфраструктуре. 74% – это попадания в гражданскую инфраструктуру. Это школы, больницы, торговые центры, дома культуры, которые не имеют никакого отношения к войне", – подчеркивал он.