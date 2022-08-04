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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба потребовал от Amnesty International прекратить создавать "фальшивую реальность" о войне в Украине

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Кулеба: Займитесь донесением системной правды
Кулеба: Займитесь донесением системной правды
Фото: ЕРА

Международная правозащитная организация Amnesty International, которая обвинила Вооруженные силы Украины в размещении на гражданских объектах, необъективна и возмутительна, заявил 4 августа в видеообращении в Fаcebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Коротко о фальшивом балансе Amnesty", – сказал украинский дипломат.

Он подчеркнул, что возмущен заявлением организации и считает его несправедливым.

"Понимаю, что в ответ на критику Amnesty скажет: "Так мы же критикуем обе стороны конфликта". Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International – это не о поисках и донесении миру правды, это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой, между страной, которая сотнями и тысячами уничтожает гражданское население, города, территории целые, и страной, которая отчаянно защищается, спасая свой народ, спасая континент от этого нашествия", – заявил Кулеба.

Глава МИД Украины потребовал от Amnesty International "прекратить заниматься созданием фальшивой реальности".

"У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – сказал Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/559639015865881/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг утверждение Amnesty International и выразил сожаление, "что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании дезинформации и пропаганды".

Украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой неясно, какую именно позицию по отношению к этому отчету занимает офис. Суть приведенных в докладе утверждений в заявлении никак не комментируется.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Оккупационные войска ежедневно обстреливают жилые районы украинских городов и гражданскую инфраструктуру. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял в конце июля, что на гражданские объекты приходится до 74% российских ракетных и артиллерийских ударов. "Нам известны все обстрелы, которые совершались ракетами, самолетами, кораблями по нашей стране. Мы понимаем, каковы последствия этого процесса. Так я могу сказать: 74% попаданий не имеют никакого отношения к военным и военной инфраструктуре. 74% – это попадания в гражданскую инфраструктуру. Это школы, больницы, торговые центры, дома культуры, которые не имеют никакого отношения к войне", – подчеркивал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Amnesty International, пропаганда, оккупация, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Кулеба, ВСУ, обстрелы, отчет, война России против Украины, дипломаты, школы, больницы, население, дезинформация
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