Кулеба потребовал от Amnesty International прекратить создавать "фальшивую реальность" о войне в Украине

"Коротко о фальшивом балансе Amnesty", – сказал украинский дипломат.

Он подчеркнул, что возмущен заявлением организации и считает его несправедливым.

"Понимаю, что в ответ на критику Amnesty скажет: "Так мы же критикуем обе стороны конфликта". Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International – это не о поисках и донесении миру правды, это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой, между страной, которая сотнями и тысячами уничтожает гражданское население, города, территории целые, и страной, которая отчаянно защищается, спасая свой народ, спасая континент от этого нашествия", – заявил Кулеба.

Глава МИД Украины потребовал от Amnesty International "прекратить заниматься созданием фальшивой реальности".

"У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – сказал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг утверждение Amnesty International и выразил сожаление, "что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании дезинформации и пропаганды".

Украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой неясно, какую именно позицию по отношению к этому отчету занимает офис. Суть приведенных в докладе утверждений в заявлении никак не комментируется.