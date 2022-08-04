Россияне обстреляли Торецк. Восемь человек погибли, четверо ранены

Оккупанты ударили по остановке общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Восемь погибших, четверо раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11.00. Среди четырех раненых – три ребенка", – сообщил глава ОВА.

По предварительной информации, захватчики стреляли из артиллерии. Они попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.

Помимо этого, россияне повредили церковь, ранили местного священника, а также повредили окрестные многоэтажки.

"Каждый день российские оккупанты бьют по гражданским – каждый день у нас погибшие и раненые. Все, кто до сих пор остаются в Донецкой области, подвергают себя смертельной опасности! Обращаюсь ко всем жителям области: не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь вовремя!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)