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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Торецк. Восемь человек погибли, четверо ранены

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Оккупанты ударили по остановке общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей
Оккупанты ударили по остановке общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 4 августа обстреляли Торецк Донецкой области. Об этом в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Восемь погибших, четверо раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11.00. Среди четырех раненых – три ребенка", – сообщил глава ОВА.

По предварительной информации, захватчики стреляли из артиллерии. Они попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.

Помимо этого, россияне повредили церковь, ранили местного священника, а также повредили окрестные многоэтажки.

"Каждый день российские оккупанты бьют по гражданским – каждый день у нас погибшие и раненые. Все, кто до сих пор остаются в Донецкой области, подвергают себя смертельной опасности! Обращаюсь ко всем жителям области: не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь вовремя!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, раненые, война России против Украины, Торецк, погибшие, Павел Кириленко, российские оккупанты
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