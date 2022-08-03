Кабмин Украины принял распоряжение об обязательной эвакуации из Донецкой области

"Произвести обязательную эвакуацию населения Донецкой области. Эвакуацию осуществить в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей", – говорится в распоряжении.

В организации эвакуации, согласно документу, должны участвовать главы областных военных администраций, Министерство обороны, Министерство развития общин и территорий, Министерство инфраструктуры, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям при участии Службы безопасности Украины и "Укрзалізниці".

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Контекст:

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.

Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.

29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.

30 июля Верещук заявила, что эвакуация является обязательной, если жители региона не согласны, они должны будут подписать отказ.

1 августа Минреинтеграции опубликовало алгоритм действий для эвакуации из Донецкой области.