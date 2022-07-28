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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли Торецк. Частично разрушен пятиэтажный дом, двое погибших – ГСЧС

В результате обстрела Торецка частично обрушена пятиэтажка
В результате обстрела Торецка частично обрушена пятиэтажка
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупанты утром 28 июля обстреляли Торецк Донецкой области, в результате чего частично обрушился пятиэтажный жилой дом. Об этом проинформировал в Telegram пресс-центр Госслужбыпо чрезвычайным ситуациям.

В пятиэтажке частично разрушено кровля и межэтажное перекрытие с пятого по третий этажи. Трех человек (двух мужчин и женщину) спасатели эвакуировали из дома. 

В ходе проведения поисковых работ под завалами нашли тела двух погибших – мужчины и женщины, уточнили позже в ГСЧС. 

"Всего в результате происшествия погибли два человека, спасены трое", – говорится в релизе. Поисковые работы спасатели завершили.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, Донецкая область, спасатели, обстрелы, война России против Украины, Торецк, разрушения, погибшие
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