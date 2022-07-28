Оккупанты утром обстреляли Торецк. Частично разрушен пятиэтажный дом, двое погибших – ГСЧС

В пятиэтажке частично разрушено кровля и межэтажное перекрытие с пятого по третий этажи. Трех человек (двух мужчин и женщину) спасатели эвакуировали из дома.
В ходе проведения поисковых работ под завалами нашли тела двух погибших – мужчины и женщины, уточнили позже в ГСЧС.
"Всего в результате происшествия погибли два человека, спасены трое", – говорится в релизе. Поисковые работы спасатели завершили.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.