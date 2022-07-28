Оккупанты утром обстреляли Торецк. Частично разрушен пятиэтажный дом, двое погибших – ГСЧС

В пятиэтажке частично разрушено кровля и межэтажное перекрытие с пятого по третий этажи. Трех человек (двух мужчин и женщину) спасатели эвакуировали из дома.

В ходе проведения поисковых работ под завалами нашли тела двух погибших – мужчины и женщины, уточнили позже в ГСЧС.

"Всего в результате происшествия погибли два человека, спасены трое", – говорится в релизе. Поисковые работы спасатели завершили.

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