Amnesty International утверждает, что ВСУ размещаются на гражданских объектах. Подоляк обвинил AI в распространении российской дезинформации

"Украинские силы подвергали риску гражданское население, создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах. Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и ставит под угрозу гражданское население, поскольку они превращают гражданские объекты в военные объекты. Последовавшие российские удары в населенных пунктах убили гражданских лиц и разрушили гражданскую инфраструктуру", – утверждают в организации.

Amnesty International заявила, что в ходе исследований в апреле – июле обнаружила доказательства того, что "украинские силы наносили удары из населенных пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах в Харьковской, Николаевской областях и на Донбассе".

В отчете при этом подчеркивается, что "практика украинских военных по размещению военных объектов в населенных пунктах никоим образом не оправдывает неизбирательные российские нападения".

"Все стороны конфликта должны всегда проводить различие между военными целями и гражданскими объектами и принимать все возможные меры предосторожности, в том числе при выборе оружия, чтобы минимизировать гражданские потери", – заявили в AI.

Обвинения в адрес украинских Вооруженных сил вызвали в Украине негативную реакцию. В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter отверг утверждение Amnesty International о том, что ВСУ ставили под угрозу гражданское население.

"Единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, – это армия палачей и насильников, которая пришла совершать геноцид. Наши защитники отстаивают свой народ и семьи. Жизнь людей для Украины является безусловным приоритетом, поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Россия "прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины в глазах западного общества и сорвать поставки оружия".

"Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании дезинформации и пропаганды", – заключил советник главы ОП.

Сьогодні * докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні Сили * в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як @amnesty, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди. 2/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 4, 2022

Украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой неясно, какую именно позицию по этому вопросу занимает офис. Суть приведенных в докладе утверждений в заявлении никак не комментируется.