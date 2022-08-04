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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Amnesty International утверждает, что ВСУ размещаются на гражданских объектах. Подоляк обвинил AI в распространении российской дезинформации

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Подоляк подчеркнул, что Вооруженные силы Украины защищают собственную страну
Подоляк подчеркнул, что Вооруженные силы Украины защищают собственную страну
Фото: ЕРА

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Вооруженные силы Украины в том, что они ставят под угрозу гражданское население, размещаясь на гражданских объектах. Об этом говорится в отчете AI, опубликованном 4 августа на сайте организации. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отверг обвинения правозащитников.

"Украинские силы подвергали риску гражданское население, создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах. Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и ставит под угрозу гражданское население, поскольку они превращают гражданские объекты в военные объекты. Последовавшие российские удары в населенных пунктах убили гражданских лиц и разрушили гражданскую инфраструктуру", – утверждают в организации.

Amnesty International заявила, что в ходе исследований в апреле – июле обнаружила доказательства того, что "украинские силы наносили удары из населенных пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах в Харьковской, Николаевской областях и на Донбассе".

В отчете при этом подчеркивается, что "практика украинских военных по размещению военных объектов в населенных пунктах никоим образом не оправдывает неизбирательные российские нападения".

"Все стороны конфликта должны всегда проводить различие между военными целями и гражданскими объектами и принимать все возможные меры предосторожности, в том числе при выборе оружия, чтобы минимизировать гражданские потери", – заявили в AI.

Обвинения в адрес украинских Вооруженных сил вызвали в Украине негативную реакцию. В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter отверг утверждение Amnesty International о том, что ВСУ ставили под угрозу гражданское население.

"Единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, – это армия палачей и насильников, которая пришла совершать геноцид. Наши защитники отстаивают свой народ и семьи. Жизнь людей для Украины является безусловным приоритетом, поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Россия "прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины в глазах западного общества и сорвать поставки оружия".

"Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании дезинформации и пропаганды", – заключил советник главы ОП.

Украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой неясно, какую именно позицию по этому вопросу занимает офис. Суть приведенных в докладе утверждений в заявлении никак не комментируется.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Оккупационные войска ежедневно обстреливают жилые районы украинских городов и гражданскую инфраструктуру. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял в конце июля, что на гражданские объекты приходится до 74% российских ракетных и артиллерийских ударов. "Нам известны все обстрелы, которые совершались ракетами, самолетами, кораблями по нашей стране. Мы понимаем, каковы последствия этого процесса. Так я могу сказать: 74% попаданий не имеют никакого отношения к военным и военной инфраструктуре. 74% – это попадания в гражданскую инфраструктуру. Это школы, больницы, торговые центры, дома культуры, которые не имеют никакого отношения к войне", – подчеркивал он.

Теги: Amnesty International, правозащитники, Вооруженные силы Украины, российская пропаганда, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, дезинформация, Михаил Подоляк
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