"Без китайского рынка Россия почувствует себя в полной изоляции". Зеленский считает, что Китай может помочь закончить войну

"Это очень сильное государство. Это мощная экономика… Так что Китай может влиять на Россию политически, экономически. Уверен, что без китайского рынка для РФ Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции", – сказал он.

Также глава государства отметил, что хотел бы напрямую пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином год назад. С момента начала полномасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре. Я считаю, что это было бы полезно", – отметил Зеленский.