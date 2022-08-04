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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Без китайского рынка Россия почувствует себя в полной изоляции". Зеленский считает, что Китай может помочь закончить войну

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Президент Украины призвал Китай к действиям против российского вторжения
Президент Украины призвал Китай к действиям против российского вторжения
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Китай поможет заставить Москву прекратить войну. Об этом он заявил в интервью изданию South China Morning Post, опубликованном 4 августа.

"Это очень сильное государство. Это мощная экономика… Так что Китай может влиять на Россию политически, экономически. Уверен, что без китайского рынка для РФ Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции", – сказал он.

Также глава государства отметил, что хотел бы напрямую пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином год назад. С момента начала полномасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре. Я считаю, что это было бы полезно", – отметил Зеленский.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Так, в Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины. Зеленский говорил в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

Теги: Украина, Китай, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины
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