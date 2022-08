"Без китайского рынка Россия почувствует себя в полной изоляции". Зеленский считает, что Китай может помочь закончить войну

"Это очень сильное государство. Это мощная экономика… Так что Китай может влиять на Россию политически, экономически. Уверен, что без китайского рынка для РФ Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции", – сказал он.

Также глава государства отметил, что хотел бы напрямую пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином год назад. С момента начала полномасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре. Я считаю, что это было бы полезно", – отметил Зеленский.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Так, в Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины. Зеленский говорил в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".