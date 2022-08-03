Зеленский призвал ЕС "заполнить санкционную паузу" против РФ

Зеленский: Будем работать над новым пакетом санкций ЕС против России в ближайшие недели Фото: EPA

"Есть и очередные решения по усилению санкций против России за войну – Соединенные Штаты и Канада расширили перечень физических и юридических лиц, против которых применены ограничения. Это правильный путь и нужно, чтобы Евросоюз как можно быстрее заполнил санкционную паузу, приняв новый пакет санкций против государства-террориста. Будем работать над этим в ближайшие недели", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Канада объявила, что вводит санкции против 43 военных чиновников и 17 организаций, "причастных к бессмысленному кровопролитию президента России Владимира Путина, включая ужасающие события в Буче [Киевской области]".

США ввели санкции против 893 должностных лиц РФ в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Также в список включили 31 иностранного правительственного чиновника, которые "действовали в поддержку предполагаемой аннексии Россией Крымского региона Украины".

В частности, США сегодня ввели санкции против бывшей российской гимнастки, главы совета директоров "Национальной медиа группы" Алины Кабаевой, которую СМИ называют гражданской женой Путина.

Кроме этого, в санкционный список попали назначенный оккупантами нелегитимный мэр Мариуполя Донецкой области Константин Иващенко, назначенный российскими оккупационными властями губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его "заместитель", коллаборант Кирилл Стремоусов и глава оккупационного правительства в Херсонской области Сергей Елисеев.