Зеленский призвал ЕС "заполнить санкционную паузу" против РФ

"Есть и очередные решения по усилению санкций против России за войну – Соединенные Штаты и Канада расширили перечень физических и юридических лиц, против которых применены ограничения. Это правильный путь и нужно, чтобы Евросоюз как можно быстрее заполнил санкционную паузу, приняв новый пакет санкций против государства-террориста. Будем работать над этим в ближайшие недели", – заявил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Канада объявила, что вводит санкции против 43 военных чиновников и 17 организаций, "причастных к бессмысленному кровопролитию президента России Владимира Путина, включая ужасающие события в Буче [Киевской области]".
США ввели санкции против 893 должностных лиц РФ в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Также в список включили 31 иностранного правительственного чиновника, которые "действовали в поддержку предполагаемой аннексии Россией Крымского региона Украины".
В частности, США сегодня ввели санкции против бывшей российской гимнастки, главы совета директоров "Национальной медиа группы" Алины Кабаевой, которую СМИ называют гражданской женой Путина.
Кроме этого, в санкционный список попали назначенный оккупантами нелегитимный мэр Мариуполя Донецкой области Константин Иващенко, назначенный российскими оккупационными властями губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его "заместитель", коллаборант Кирилл Стремоусов и глава оккупационного правительства в Херсонской области Сергей Елисеев.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает мировую общественность усиливать санкции в отношении России.