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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал ЕС "заполнить санкционную паузу" против РФ

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Зеленский: Будем работать над новым пакетом санкций ЕС против России в ближайшие недели
Зеленский: Будем работать над новым пакетом санкций ЕС против России в ближайшие недели
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал новые санкции против России, о которых сегодня объявили США и Канада. Об этом он заявил во время видеообращения 2 августа, опубликованного его пресс-службой.

"Есть и очередные решения по усилению санкций против России за войну – Соединенные Штаты и Канада расширили перечень физических и юридических лиц, против которых применены ограничения. Это правильный путь и нужно, чтобы Евросоюз как можно быстрее заполнил санкционную паузу, приняв новый пакет санкций против государства-террориста. Будем работать над этим в ближайшие недели", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Канада объявила, что вводит санкции против 43 военных чиновников и 17 организаций, "причастных к бессмысленному кровопролитию президента России Владимира Путина, включая ужасающие события в Буче [Киевской области]".

США ввели санкции против 893 должностных лиц РФ в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Также в список включили 31 иностранного правительственного чиновника, которые "действовали в поддержку предполагаемой аннексии Россией Крымского региона Украины".

В частности, США сегодня ввели санкции против бывшей российской гимнастки, главы совета директоров "Национальной медиа группы" Алины Кабаевой, которую СМИ называют гражданской женой Путина.

Кроме этого, в санкционный список попали назначенный оккупантами нелегитимный мэр Мариуполя Донецкой области Константин Иващенко, назначенный российскими оккупационными властями губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его "заместитель", коллаборант Кирилл Стремоусов и глава оккупационного правительства в Херсонской области Сергей Елисеев.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает мировую общественность усиливать санкции в отношении России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Канада, санкции, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз
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