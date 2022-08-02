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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США ввели санкции против 893 должностных лиц РФ, включая членов Совфеда и военных – Госдеп

Госдеп ввел новые санкции против России
Госдеп ввел новые санкции против России
Фото: depositphotos.com

США ввели санкции против 893 должностных лиц РФ в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом пресс-служба Госдепартамента США сообщила 2 августа.

"[США вводят] визовые ограничения в отношении 893 должностных лиц РФ, включая членов Совета Федерации и военнослужащих РФ, в соответствии со статьей 212(a)(3)(C) закона об иммиграции и гражданстве (INA), которая ограничивает выдачу виз тем, кто, как считается, поддерживал, активно участвовал или был ответственен за приказы или иное руководство или санкционирование действий, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины", – говорится в заявлении.

Также США ввели санкции против 31 иностранного правительственного чиновника, которые "действовали в поддержку предполагаемой аннексии Россией Крымского региона Украины".

Саннкции введены против бизнесменов Дмитрия Пумпянского, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко.В частности, Пономаренко в Госдепе назвали "олигархом, имеющим тесные связи с другими олигархами и со строительством приморского дворца [президента РФ] Владимира Путина". Пумпянский является совладельцем яхты AXIOMA, которая ранее была включена в список заблокированного имущества.

В санкционный список включена АО "Государственная транспортная лизинговая компания" и четыре ее дочерние компании, и против российских высокотехнологичных предприятий: Московского физико-технологического института, фонда "Сколково", Пензенского научно-исследовательского электротехнического института и ряда других структур.

"Под руководством президента России Владимира Путина, против которого США ранее ввели санкции, РФ систематически уделяла внимание использованию высокотехнологичных исследований и инноваций для укрепления оборонного потенциала России. Путин также неоднократно подчеркивал свою озабоченность по поводу доступа России к микроэлектронике. Передовые технологии, такие как микроэлектроника, используются в многочисленных системах вооружения, используемых российскими военными. Сегодня Госдепартамент вводит санкции против многочисленных российских высокотехнологичных предприятий в рамках усилий США по возложению дополнительных расходов на российскую военную машину", - заявили в Госдепе.

Санкции предусматривают заморозку активов, а также запрет на въезд для физических лиц.

Также США сегодня ввели санкции против бывшей российской гимнастки, главы совета директоров "Национальной медиа группы" Алины Кабаевой, которую СМИ называют гражданской женой Путина.

Кроме этого, в санкционный список попали назначенный оккупантами нелегитимный "мэр" Мариуполя Донецкой области Константин Иващенко, назначенный российскими оккупационными властями "губернаторе" Херсонской области Владимир Сальдо, его "заместитель", коллаборант Кирилл Стремоусов и "глава" оккупационного "правительства" в Херсонской области Сергей Елисеев.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, санкции, Госдепартамент США, Совет Федерации, война России против Украины, Сколково
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