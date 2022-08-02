Канада анонсировала новые санкции против РФ

"Несмотря на призывы международного сообщества прекратить свои вопиющие действия, российский режим продолжает вести бессмысленную войну. Таким образом, чтобы усилить давление на российскую военную машину, Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций, причастных к бессмысленному кровопролитию президента России Владимира Путина, включая ужасающие события в Буче [Киевской области]", – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что Канада решительно осуждает убийства гражданских лиц в Украине и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения полного расследования нарушений международного права на территории Украины, в том числе в Буче.

"Эти новые санкции являются последним примером усилий Канады по поддержке Украины в защите ее суверенитета, территориальной целостности и независимости. Канада продолжает координировать свои действия с партнерами-единомышленниками, чтобы обеспечить привлечение к ответственности тех, кто совершает злодеяния", – заявили в канадском правительстве.

Как указали в пресс-службе, Канада также продолжает работать со своими международными партнерами для координации действий и изучения вариантов новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима.

"Мы не позволим Владимиру Путину и его помощникам действовать безнаказанно. Вопиющие действия российской военной машины не будут забыты, и Канада продолжит работу со своими партнерами в международном сообществе, чтобы привлечь ее к ответственности. Канада поддерживает Украину", – заявила Жоли.