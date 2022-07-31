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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Украине надо стать европейским Израилем или надеяться, что мир выстроит модель демилитаризации и денацификации Российской террористической федерации – Комаровский

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Комаровский: Каждый, кто пытается разделить людей внутри Украины, вражина мерзкая
Комаровский: Каждый, кто пытается разделить людей внутри Украины, – вражина мерзкая
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия – не просто спонсор терроризма, а сама является террористом. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

"Россия – страна, для которой не существует вопросов морали, страна, в которой выстроена лестница успеха, предусматривающая вранье, воровство и унижение всех, кого ты можешь унизить, обречена на быдлячество, на полную моральную деградацию. Это для нас картинка, чего никогда не должно быть, потому что страна должна строиться на любви друг к другу, на взаимопонимании, на помощи. Не на выискивании противоречий, а на выискивании объединяющих месседжей. И каждый, кто пытается разделить людей внутри Украины, – это конкретный враг, вражина мерзкая", – подчеркнул Комаровский.

Он отметил, что для него победа – это не только прекращение войны, но и гарантия того, что Украина никогда не вернется в то состояние, в котором была до прямого столкновения с Россией.

"Мы не можем себе представить, что они завтра нападут на Канаду. Не можем. Никто этого не может представить. Потому что все знают, какой будет ответ. Так вот надо, чтобы ответ был такой же, когда речь идет о нападении на Украину. Я хочу, чтобы мы понимали главное: вернуть свое, но не обеспечить гарантий того, что завтра они опять не придут забирать, – это не победа. Страна не может нормально эволюционировать, люди не будут оставаться, [если] они ждут, что завтра опять все, что вы построили, все, что вы всю жизнь строили, расхреначат эти идиоты. Поэтому надо стать центральноевропейским Израилем. Либо надеяться на то, что мировой разум выстроит какую-то модель полной демилитаризации и денацификации РТФ, Российской террористической федерации", – заявил собеседник.

Он поддерживает идею признания России государством-террористом.

"Это очевидные вещи. Я вообще не понимаю, почему вообще употребляется словосочетание "спонсор терроризма". Какой она, нахрен, спонсор терроризма? Она конкретный террорист сама по себе", – сказал Комаровский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 июля Сенат США принял во внимание призывы украинской стороны и одобрил резолюцию о признании РФ страной – спонсором терроризма. В документе упоминаются поддержка и финансирование Россией режима Башара Асада в Сирии, террористов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, организация отравления семьи Скрипалей в Великобритании, а также сбитие на Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17.

Признание не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Израиль, терроризм, Канада, война, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, демилитаризация, война России против Украины, интервью
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