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Комаровский: Если вы в районе, который постоянно обстреливается, вы просто обязаны перед Богом и совестью вывезти ребенка

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Комаровский: Главное окружить ребенка адекватными, непсихованными взрослыми
Комаровский: Главное – окружить ребенка адекватными, непсихованными взрослыми
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как война влияет на здоровье взрослых и детей.

"Люди во время войны обращаются за медицинской помощью только тогда, когда некуда деваться, только в крайних случаях. Тема профилактики полностью исключена, никто этим не занимается. И с копеечными симптомами никто не идет к доктору. Поэтому мы имеем и будем иметь кучу недиагностированных, нелеченных расстройств кровообращения, гипертонических болезней, онкологий, язв желудка, холециститов. Все это будет стремительно накапливаться. Плюс к этому всему у половины страны депрессия или синдром панических расстройств. Массово с людьми никто не работает", – пояснил врач.

По его словам, для детей особенно важно как можно скорее устранить психотравмирующий фактор.

"Конечно, если можно, нужно ребенка вывезти куда угодно из этой травмы. Второе: надо травмированного ребенка засунуть в максимальное число нетравмированных детей. Если вы вывезли ребенка с востока на запад Украины, если за пределы Украины, надо как можно быстрее, чтобы ваш ребенок шел к местным детям, учил местный язык, общался с детьми нетравмированными. Это его отвлечет. И самое главное, к чему надо максимально стремиться, – окружить ребенка адекватными, непсихованными взрослыми", – подчеркнул Комаровский.

Он считает, что сейчас не хватает информационной политики, направленной на просвещение населения, медиаресурсов, которые создавали бы контент для детей и обучали правилам безопасности.

"Чтобы там были люди, которые учили бы родителей правильным психотерапевтическим методикам, как общаться с детьми, как отвечать на детские вопросы, как сделать так, чтобы ребенок не брал в руки посторонние предметы, как сделать так, чтобы ребенок в лес не побежал. Если вы едете на машине по Киевской области, где орки были, и ребенок захотел пописать, то нельзя остановиться, чтобы он пошел писать на обочину. Потому что взорвется ваш ребенок. И этому нужно учить с утра до ночи. И мудрость была в этом: хотя бы во время войны не выяснять отношения с людьми, а думать о детях, которые опять нахрен никому не нужны", – отметил собеседник.

Бацман рассказала, что часто наталкивается в соцсетях на споры украинских мам о том, стоит вывозить детей или не стоит.

"Некоторые доказывают, что они остаются в войне и дети будут оставаться в войне, потому что так правильно. Остальные говорят, что ни в коем случае: если у тебя есть дети, тем более маленькие дети, первая задача мамы – попытаться оградить, сохранить и увезти на время войны ребенка подальше отсюда. Вы что думаете?" – спросила Бацман.

"Разница очень большая между разными городами. Возьмем Краматорск. Вот из Краматорска, который под обстрелами, надо выезжать с ребенком или нет? Николаев, Харьков... Если есть возможность, если вы в районе, который постоянно обстреливается, конечно, вы просто обязаны перед Богом и совестью вывезти оттуда ребенка. Если же вы находитесь, условно говоря, в Хацапетовке, которая в центре Украины, далеко за линией фронта, но рядом с вашим домом аэродром, или кирпичный завод, или нефтеперерабатывающий завод, куда прилетит в любой момент, что вы должны сделать? Поменять место", – заявил Комаровский.

По его словам, важно дать людям четкие инструкции, как определить риск.

"Надо сказать людям: "Ребята, риск определяется следующим образом. А: место вашего жительства – город, деревня. Б: близость к [определенным объектам] – раз, два, три, четыре, пять..." Ну в Харькове реально, по-моему, уже ни одной школы не осталось. Если ваш дом находится рядом со школой... Они же думают только о том, что в школе... Там же обязательно "Азов" должен быть. Больше же там никого не может быть, по мнению этих идиотов. Поэтому что надо делать, если ваш дом рядом со школой? Уехать. Опять-таки, вопрос: куда, на какие средства, какие есть возможности? Что будет с мужиком, которого вы оставите одного здесь", – отметил доктор.

Он подчеркнул, что сейчас женщины часто жертвуют безопасностью ребенка ради спасения семьи.

"Многие женщины ведь выбирают на самом деле между спасением ребенка и спасением семьи. Они просто знают, что сейчас уехать за границу с ребенком – все, мужик пропадет сам. У нас же количество мужиков, которые яичницу себе сделать не могут, огромное. Его же нельзя оставить, оно же овощ. Оно же все, что может, – в танчики играть на компьютере", – сказал Комаровский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

29 июля во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что из-за полномасштабного вторжения России Украину покинуло более 9,5 млн человек, около 3,8 млн граждан уже вернулись в страну.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук прогнозирует новую волну внутреннего перемещения украинцев с востока на запад Украины, которая начнется в преддверии отопительного сезона.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, здоровье, война, беженцы, Евгений Комаровский, депрессия, Алеся Бацман, дети, российская агрессия, война России против Украины, болезнь, безопасность, женщины, интервью, население, родители
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