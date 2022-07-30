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Комаровский: Защищать украинский язык – это мудро, правильно, патриотично. Это надо всячески поддерживать

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Комаровский: Треба казати: "Молодець, лікарю! Як ви гарно розмовляєте українською мовою! Боже, як мені подобається"
Комаровский: Треба казати: "Молодець, лікарю! Як ви гарно розмовляєте українською мовою! Боже, як мені подобається"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман назвал правильным шагом защиту государственного языка Украины – украинского, но при этом призвал "не нападать на другие языки".

Бацман обратила внимание, что Комаровский в последнее время начал записывать некоторые ролики на украинском языке, и спросила, изменилось ли его отношение к языковому вопросу.

"Во мне ничего не поменялось вообще. В плане моего отношения к языку не поменялось ничего от слова "вообще". Люди  до сих пор не понимают в Украине, что сделать так, чтобы человек, 60 лет разговаривающий по-русски, захотел говорить по-украински, можно только через любовь. Не через принуждение. А через гордость своей страной, своим народом. Не через квоты. Я даже когда-нибудь созрею и напишу по этому поводу видео", – пообещал Комаровский. 

Он подчеркнул, что переходит на украинский язык из-за гордости за свою страну. 

"Це моя країна рідна, – отметил педиатр. – Но я тебе скажу две ключевые фразы, чтобы определить, кто "мовний бот", а кто действительно любит Украину. Защищать родной язык – это мудро, правильно, патриотично. Это надо всячески поддерживать. Нападать на другие языки – это недостойно жизни в XXI веке, чей бы это язык ни был. Это моя позиция сейчас".

Бацман похвалила украинское произношение Комаровского, сказала, что у него красивый и мелодичный язык. 

"Не подлизывайся, зараза. Хотя ты идешь по правильному пути. Комаровский так и рекомендует. Треба казати: "Молодець, лікарю! Як ви гарно розмовляєте українською мовою... Боже, як мені подобається... Ви природній українець, дохтор", – посоветовал педиатр. 

В 2021 году в интервью "ГОРДОН" Комаровский сказал, что люди, которые поднимают в Украине языковой вопрос, работают на раскол государства.

"Нет языковой проблемы в стране. Нет вообще! Каждый, кто рот открывает на эту тему, – враг Украины. Реальный. Я вижу очень четкую, понятную политику... Вы никогда не переучите 50% страны. Никогда. Все, чего вы добьетесь (а вы этого, гады, добьетесь), – это озверения. Вы думаете, что люди прямо сейчас больше полюбят мову? Прямо вот разбежались они. Если им ставят [условия], то они больше любить будут? Не будет этого никогда", – заявил тогда доктор. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Согласно Конституции Украины, единственным государственным языком в стране является украинский, но государство гарантирует свободное использование русского и других языков национальных меньшинств.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности.

Согласно исследованию, которое в марте 2022 года провела Социологическая группа "Рейтинг", 76% граждан Украины назвали украинский язык своим родным языком, русский родным считают 20%. 

Майский опрос Киевского международного института социологии показал, что 78% украинцев начали больше общаться на украинском языке после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: русский язык, украинский язык, Евгений Комаровский, Алеся Бацман
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