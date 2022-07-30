Комаровский: Защищать украинский язык – это мудро, правильно, патриотично. Это надо всячески поддерживать

Бацман обратила внимание, что Комаровский в последнее время начал записывать некоторые ролики на украинском языке, и спросила, изменилось ли его отношение к языковому вопросу.

"Во мне ничего не поменялось вообще. В плане моего отношения к языку не поменялось ничего от слова "вообще". Люди до сих пор не понимают в Украине, что сделать так, чтобы человек, 60 лет разговаривающий по-русски, захотел говорить по-украински, можно только через любовь. Не через принуждение. А через гордость своей страной, своим народом. Не через квоты. Я даже когда-нибудь созрею и напишу по этому поводу видео", – пообещал Комаровский.

Он подчеркнул, что переходит на украинский язык из-за гордости за свою страну.

"Це моя країна рідна, – отметил педиатр. – Но я тебе скажу две ключевые фразы, чтобы определить, кто "мовний бот", а кто действительно любит Украину. Защищать родной язык – это мудро, правильно, патриотично. Это надо всячески поддерживать. Нападать на другие языки – это недостойно жизни в XXI веке, чей бы это язык ни был. Это моя позиция сейчас".

Бацман похвалила украинское произношение Комаровского, сказала, что у него красивый и мелодичный язык.

"Не подлизывайся, зараза. Хотя ты идешь по правильному пути. Комаровский так и рекомендует. Треба казати: "Молодець, лікарю! Як ви гарно розмовляєте українською мовою... Боже, як мені подобається... Ви природній українець, дохтор", – посоветовал педиатр.

В 2021 году в интервью "ГОРДОН" Комаровский сказал, что люди, которые поднимают в Украине языковой вопрос, работают на раскол государства.

"Нет языковой проблемы в стране. Нет вообще! Каждый, кто рот открывает на эту тему, – враг Украины. Реальный. Я вижу очень четкую, понятную политику... Вы никогда не переучите 50% страны. Никогда. Все, чего вы добьетесь (а вы этого, гады, добьетесь), – это озверения. Вы думаете, что люди прямо сейчас больше полюбят мову? Прямо вот разбежались они. Если им ставят [условия], то они больше любить будут? Не будет этого никогда", – заявил тогда доктор.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube