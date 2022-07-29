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29 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Комаровский: Я записал "україномовний" вариант сказки про Бармалея, где впервые полностью "розмовляю тільки українською мовою"
Комаровский: Я записал "україномовний" вариант сказки про Бармалея, где впервые полностью "розмовляю тільки українською мовою"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский педиатр Евгений Комаровский записал два видео, на которых на русском и украинском языках прочитал сказку советского писателя Корнея Чуковского "Одолеем Бармалея". Об этом он рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я всем хвастаюсь, потому что я такого удовольствия от работы не получал, может, всю жизнь. Я записал аудиокнигу "російською мовою". Это сказка "Одолеем Бармалея", написанная Чуковским в 42-м году в эвакуации в разгар Сталинградской битвы. Алеся, я тебе рекомендую послушать с детьми аудиокнигу, которую записал Комаровский. Она у меня в YouTube есть", – рассказал он.

ВИДЕО
Видео: Доктор Комаровский / YouTube

По словам Комаровского, 120 иллюстраций к ролику на русском языке были созданы детьми его подписчиков. Для украиноязычной версии дети прислали Комаровскому 345 рисунков.

"И я записал "україномовний" вариант сказки про Бармалея, где фактически впервые полностью "розмовляю тільки українською мовою". Я всех предупредил, что если, не дай бог, в "україномовній" версии будет меньше просмотров, чем в русскоязычной, – все: вот обижусь на всех, заразы", – подытожил доктор.

Презентация сказки о Бармалее на украинском языке состоялась 29 июля на его канале в YouTube.

ВИДЕО
Видео: Доктор Комаровский / YouTube

За первые четыре часа с момента презентации видео уже посмотрели более 8 тыс. раз. Русскоязычный вариант сказки за месяц посмотрели около 61 тыс. раз.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Евгений Комаровский, Алеся Бацман, сказки, презентация, ролик
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