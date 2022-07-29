Комаровский: Сегодня поехать с Путиным на рыбалку можно, только чтобы его утопить

Комаровский: Путин как кагэбист владеет технологиями влияния. Я тоже. Может, он сам утопится после встречи со мной Фото: uakomar / Instagram.

Речь об этом зашла во время обсуждения интервью, которое Комаровский дал изданию "ГОРДОН" в 2018 году.

"В наших странах – Украине, России, Беларуси – набившие друг другу морду мужики традиционно договаривались за бутылкой водки. И это всегда было проще, чем война. Я представляю, сколько на меня уже может вылиться дерьма, но я глубоко убежден в том, что первое, что бы я сделал, – поехал бы с Путиным на рыбалку. И я столь же глубоко убежден, что назавтра война на Донбассе закончилась бы без всяких ООН, миротворцев и так далее", – сказал тогда Комаровский.

Он прямо не ответил на вопрос, что бы он сделал с Путиным во время совместной рыбалки ("это будут наши с ним проблемы").

Бацман напомнила, что высказывания Комаровского тогда вызвали резонанс, и спросила: "Как вы считаете, можно было как-то договариваться? И каким образом? Или надо было все-таки в лодке его задушить?"

Врач ответил, что из интервью "просто устроили информационный повод" и "там было немножко не так".

"Кому-то захотелось на меня наехать. Но вопрос даже не в том. Я на самом деле объяснял свою позицию. Потому что этот вопрос на самом деле, Алеся, очень многих интересует. "Вы по-прежнему хотите поехать с Путиным на рыбалку?" Я не хотел с ним ехать на рыбалку! Понятно, да? И не хочу сейчас. И вообще это отдельная тема. Я считал и считаю, что нам, стране, нужно было время не просирать, а создавать свою армию, бороться с коррупцией, укреплять страну... А для этого нам нужно было время. И поэтому надо было не дразнить бешеную собаку... Если ты не можешь бешеную собаку усыпить, то не надо ее дразнить, не надо ей рисовать информационные картинки. Надо ее дурить, тянуть время. Понятно? Но пока я буду его на рыбалке отвлекать, вы же тут жопы оторвите от диванов и всех мерзавцев, которые воруют у страны, которые оружие продают, которые склады с оружием не могут сохранить, которые армию гнобят, у которых солдаты и офицеры в совершенно нищенском положении... Вот вы же этим займитесь", – сказал Комаровский.

Он подчеркнул, что для него рыбалка – это святое занятие, туда он ездит только с самыми близкими друзьями.

"И я даже готов отказаться от этого и самое святое перевести на то, чтобы поговорить с этим идиотом... Он как кагэбист владеет определенными технологиями влияния на людей. Я тоже... Ты же со мной много общаешься, да? Ты знаешь, что я тоже могу на людей влиять. Может быть, я не буду его там, в лодке, душить. Может, он сам возьмет и утопится после встречи со мной. Вы же не знаете, о чем я хочу с ним поговорить", – сказал Комаровский.

"Хорошо. Сегодня с этим фашистом Путиным вы бы поехали на рыбалку и там бы утопили?" – переспросила Бацман.

"Сегодня поехать с ним на рыбалку можно, только чтобы его утопить. Другой задачи просто нет. Все", – ответил Комаровский.

Педиатр рассказал, что его близкий друг много лет работал медбратом "в отделении для буйных" в психбольнице и делился с ним подробностями своей работы.

"И он мне показал несколько ударов, как можно огромного психа, который на тебя нападает, заставить... В общем, чтобы он расслабился. Ну и я знаю, как надо стукнуть, чтобы он расслабился навеки. Я ответил на твой вопрос?" – сказал Комаровский.

Интервью с Комаровским выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "Алеся Бацман"