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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Я поменял свое отношение к происходящему. Я понял, что мы живем по соседству с самым большим в мире концлагерем

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Комаровский: Сегодня я более рассудителен
Комаровский: Сегодня я более рассудителен
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский рассказал, насколько изменилось его настроение в сравнении с тем, что было 24 февраля, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину.

"Сегодня я более рассудителен. Значительно. Я могу подняться над доктором Комаровским, который в шоке и вообще не понимает, как такое могло произойти. "Как можно?" – это первые эмоции 24-го. Следующая абсолютно непонятная для меня эмоция: "Как можно было в такое превратить огромную страну?" То есть влияние зомби-пропаганды [на россиян] я однозначно недооценивал. И никто не мог себе представить, что страна проглотит. То есть вы, ваши солдаты системами залпового огня накрываете спальные районы городов, а вы смотрите на это и считаете, что вы тут ни при чем. Вот это для меня было абсолютно непонятно", – поделился Комаровский.

Теперь, по его словам, он способен спокойно анализировать происходящее.

"Я понимаю, что мы с вами живем по соседству с огромным, просто гигантским, самым большим в мире концлагерем, который подтянул под себя Беларусь. Это концлагерь поменьше. И людям, к сожалению, сложно преодолеть всю эту охрану. Охрана концлагеря настолько сильна, что они сейчас рыпнуться уже не могут. Сидят по своим баракам – лишь бы жратву дали", – сказал врач.

На замечание Бацман, что люди в РФ и Беларуси – рабы, Комаровский напомнил, что даже из немецких концлагерей люди убегали.

"Ну вы же [знаете] истории о том, как люди убегали из концлагерей, даже в Бухенвальде и Освенциме было сопротивление. Встречаются нормальные люди. Да, их надо искать, как изюм в твороге", – сказал собеседник.

Он признал, что количество таких людей в России слишком незначительное.

"Именно тот факт, что они ни на что не влияют, – это однозначно. Они ни на что не влияют в глобальном плане. Но если конкретный человек может помочь конкретному украинцу перейти через границу в Нарву, то я ему благодарен за это", – подчеркнул Комаровский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Кандидат медицинских наук Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ. Он родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы, а в 2006 году открыл свой медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, Освенцим, страна-агрессор, российская агрессия, Бухенвальд, концлагерь, война России против Украины, интервью, российские оккупанты
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