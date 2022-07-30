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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Если мужику с гипертонической болезнью и ожирением 58 лет, почему он не может выехать из Украины?

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Комаровский: Я говорю о том, что это огромная проблема, которую надо обсуждать и решать
Комаровский: Я говорю о том, что это огромная проблема, которую надо обсуждать и решать
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский считает, что украинские власти должны пересмотреть систему с запретом на выезд за рубеж мужчин во время военного положения. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Извини, пожалуйста, если мужику 58 лет, [он] с гипертонической болезнью и ожирением, почему он не может выехать из Украины? Я не понимаю! Я не нагнетаю. Я констатирую", – сказал Комаровский.

Он отметил, что многие семьи, которые разделила война, переживают кризисные моменты, а в некоторых случаях женщинам приходится выбирать между спасением ребенка и спасением семьи.

"Они просто знают, что сейчас уехать за границу с ребенком – все, мужик пропадет сам. У нас же количество мужиков, которые яичницу себе сделать не могут, огромное. Его же нельзя оставить, оно же овощ. Оно же все, что может, – в танчики играть на компьютере", – сказал Комаровский.

По мнению педиатра, "оставить мужиков и выгнать женщин" – это не решение проблемы.

"Семья – это ключ к национальной идее для страны, что любые действия государства ставят целью счастье семьи. И поэтому любое государственное решение должно это просчитывать, учитывать, анализировать. И, главное, с этим надо выходить к людям, общаться на эти темы. Потому что мы не первая страна, вошедшая в военный конфликт. Огромный опыт есть у педагогики, у психологии, у медицины, как решаются эти проблемы. Не надо быть пионерами", – сказал Комаровский. 

Он предположил, что государство могло бы попробовать организовать в соседних странах специальные места для периодических встреч украинских семей, которые вынуждены были разлучиться из-за войны. 

"Государство может сказать: "Есть городок в Польше, Словакии, Венгрии, где они могут встречаться, например, хотя бы раз в месяц". Но я же не президент и не сотрудник офиса. Я говорю о том, что это огромная проблема, которую надо обсуждать и решать", – сказал Комаровский. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Президент Украины объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, законно покинуть Украину могут мужчины, у которых есть трое и больше несовершеннолетних детей. 

По данным ООН, после российского вторжения более 11,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома: около 6,3 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, остальные выехали за границу. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: мобилизация, военное положение, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, мужчины
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