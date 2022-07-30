Комаровский: Если мужику с гипертонической болезнью и ожирением 58 лет, почему он не может выехать из Украины?

Комаровский: Я говорю о том, что это огромная проблема, которую надо обсуждать и решать Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Извини, пожалуйста, если мужику 58 лет, [он] с гипертонической болезнью и ожирением, почему он не может выехать из Украины? Я не понимаю! Я не нагнетаю. Я констатирую", – сказал Комаровский.

Он отметил, что многие семьи, которые разделила война, переживают кризисные моменты, а в некоторых случаях женщинам приходится выбирать между спасением ребенка и спасением семьи.

"Они просто знают, что сейчас уехать за границу с ребенком – все, мужик пропадет сам. У нас же количество мужиков, которые яичницу себе сделать не могут, огромное. Его же нельзя оставить, оно же овощ. Оно же все, что может, – в танчики играть на компьютере", – сказал Комаровский.

По мнению педиатра, "оставить мужиков и выгнать женщин" – это не решение проблемы.

"Семья – это ключ к национальной идее для страны, что любые действия государства ставят целью счастье семьи. И поэтому любое государственное решение должно это просчитывать, учитывать, анализировать. И, главное, с этим надо выходить к людям, общаться на эти темы. Потому что мы не первая страна, вошедшая в военный конфликт. Огромный опыт есть у педагогики, у психологии, у медицины, как решаются эти проблемы. Не надо быть пионерами", – сказал Комаровский.

Он предположил, что государство могло бы попробовать организовать в соседних странах специальные места для периодических встреч украинских семей, которые вынуждены были разлучиться из-за войны.

"Государство может сказать: "Есть городок в Польше, Словакии, Венгрии, где они могут встречаться, например, хотя бы раз в месяц". Но я же не президент и не сотрудник офиса. Я говорю о том, что это огромная проблема, которую надо обсуждать и решать", – сказал Комаровский.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube