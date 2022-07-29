Мужчины с двойным гражданством могут выехать за границу только после прекращения гражданства Украины – ГПСУ

В ГПСУ напомнили, что в Украине запрещено двойное гражданство.
"Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – украинское, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины. Основания потери и прекращения гражданства Украины определены в статьях 18 и 19 закона Украины "О гражданстве". В любом случае гражданство прекращается в день издания указа президента Украины. Поэтому использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях могут физические лица после издания указа президента Украины о потере такими лицами гражданства Украины", – говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.
В Украине уже несколько раз петиции с требованием разрешить выезд из Украины мужчин призывного возраста набирали необходимое для рассмотрения количество голосов. В мае президент ответил, что на фронте ежедневно гибнут до 100 бойцов, поэтому он не считает такую просьбу целесообразной.