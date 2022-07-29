ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мужчины с двойным гражданством могут выехать за границу только после прекращения гражданства Украины – ГПСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мужчины с двойным гражданством могут выехать за границу только после прекращения гражданства Украины – ГПСУ / ГОРДОН

Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Мужчины призывного возраста, которые имеют двойное гражданство, могут выезжать из Украины только после потери украинского гражданства. Об этом заявил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 29 июля в Facebook.

В ГПСУ напомнили, что в Украине запрещено двойное гражданство.

"Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – украинское, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины. Основания потери и прекращения гражданства Украины определены в статьях 18 и 19 закона Украины "О гражданстве". В любом случае гражданство прекращается в день издания указа президента Украины. Поэтому использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях могут физические лица после издания указа президента Украины о потере такими лицами гражданства Украины", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0ARNE6zYX6Jsmtc95GjkK77z1g8Gn56qLjPnJEoAZxAZqBn4FWujBFrbirDM2Q2wXl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

В Украине уже несколько раз петиции с требованием разрешить выезд из Украины мужчин призывного возраста набирали необходимое для рассмотрения количество голосов. В мае президент ответил, что на фронте ежедневно гибнут до 100 бойцов, поэтому он не считает такую просьбу целесообразной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: граница, Госпогранслужба, гражданство, мобилизация, призыв, ГПСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках G
Алеся БАЦМАН
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
Киркорова не впустили в Молдову
Киркорова не впустили в Молдову
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (201546)
2
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (168977)
3
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (139079)
4
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (107838)
5
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (82548)
6
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (73015)
7
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (65592)
8
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (62789)
 
 
 
 