Мужчины с двойным гражданством могут выехать за границу только после прекращения гражданства Украины – ГПСУ

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

В Украине уже несколько раз петиции с требованием разрешить выезд из Украины мужчин призывного возраста набирали необходимое для рассмотрения количество голосов. В мае президент ответил, что на фронте ежедневно гибнут до 100 бойцов, поэтому он не считает такую просьбу целесообразной.