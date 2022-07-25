ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. Это наведение порядка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Проблем с мобилизацией нет. У нас, по большому счету, заполнены все необходимые позиции
Резников: Проблем с мобилизацией нет. У нас, по большому счету, заполнены все необходимые позиции
Скриншот: BBC News Україна / YouTube

В Украине нет проблем с мобилизацией. Об этом министр обороны страны Алексей Резников заявил 25 июля в эфире национального телемарафона, канал ICTV опубликовал запись его комментария.

"Проблем с мобилизацией нет. Я постоянно общаюсь с Генеральным штабом, главнокомандующим Вооруженными силами, начальником Генштаба. У нас, по большому счету, заполнены все необходимые позиции", – заявил глава Минобороны.

Резников сказал, что сейчас мобилизация если происходит, то речь идет об определенных особых специальностях.

"Например, есть программа подготовки наших военных в Великобритании, вы знаете 10 тыс. они готовы учить и уже несколько батальонов проходят там обучение и даже [премьер Великобритании] Борис Джонсон навещал вместе с [министром обороны] Беном Уоллесом полигоны, где тренируются наши военные. И для таких командировок могут искать дополнительных специалистов, желательно со знанием английского языка. Но сказать, что у нас массово провал по мобилизации, такого нет", – добавил Резников.

Министр пояснил, что центры комплектации продолжат работать.

"Когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. Речь о том, что некоторые люди вынужденно переехали, сменили местонахождение и не стали на учет. А они по закону должны это сделать. Поэтому вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный орган центра комплектации, показать документы и проверить – он на учете, в резерве? Потому не все, скажем так, доехали. Не все стали на учет, хотя продолжают стоять на учете либо во временно оккупированном городе, либо просто переехали на запад Украины. Поэтому эти вручения – это в первую очередь наведение порядка", – подчеркнул глава Минобороны.

В то же время, добавил Резников, "некоторые" руководители военкоматов "ведут себя по старому формату".

"Я категорически отрицаю идею, когда [повестки вручают] за нарушение: ДТП или какое-то поведение в ресторане... Это абсолютно неправильно. Это дискредитация, и этого не должно быть", – подчеркнул он, подтвердив позицию, которую ранее озвучивал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Верховная Рада продлила военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию, до 23 августа.

Плановая мобилизация в стране продолжается. По состоянию на 8 июля Украину защищают более 1 млн человек, из которых до 700 тыс. военных Вооруженных сил, сообщал министр обороны Алексей Резников.

14 июня полиция и представители военкомата раздавали повестки на одесских пляжах, которые отдыхающие посещают, несмотря на запреты и опасность для жизни в связи с минированием. А 27 июня полиция Киева провела ночной рейд по проверке соблюдения комендантского часа в столице, в результате чего было вручено 219 повестокГлава МВД Денис Монастырский пояснял, что полиция раздает повестки "исключительно по просьбе ВСУ".

Президенту подали петицию о запрете выдавать повестки на улицах и блокпостах, она уже набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, мобилизация, призыв, военкомат, военное положение, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, документы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (50032)
2
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (37410)
3
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (35919)
4
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (34059)
5
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (33256)
6
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку "насыпают" оккупантам. Видео (28595)
7
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (17785)
8
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (12417)
 
 
 
 