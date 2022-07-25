Резников: Когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. Это наведение порядка

Резников: Проблем с мобилизацией нет. У нас, по большому счету, заполнены все необходимые позиции Скриншот: BBC News Україна / YouTube

"Проблем с мобилизацией нет. Я постоянно общаюсь с Генеральным штабом, главнокомандующим Вооруженными силами, начальником Генштаба. У нас, по большому счету, заполнены все необходимые позиции", – заявил глава Минобороны.

Резников сказал, что сейчас мобилизация если происходит, то речь идет об определенных особых специальностях.

"Например, есть программа подготовки наших военных в Великобритании, вы знаете 10 тыс. они готовы учить и уже несколько батальонов проходят там обучение и даже [премьер Великобритании] Борис Джонсон навещал вместе с [министром обороны] Беном Уоллесом полигоны, где тренируются наши военные. И для таких командировок могут искать дополнительных специалистов, желательно со знанием английского языка. Но сказать, что у нас массово провал по мобилизации, такого нет", – добавил Резников.

Министр пояснил, что центры комплектации продолжат работать.

"Когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. Речь о том, что некоторые люди вынужденно переехали, сменили местонахождение и не стали на учет. А они по закону должны это сделать. Поэтому вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный орган центра комплектации, показать документы и проверить – он на учете, в резерве? Потому не все, скажем так, доехали. Не все стали на учет, хотя продолжают стоять на учете либо во временно оккупированном городе, либо просто переехали на запад Украины. Поэтому эти вручения – это в первую очередь наведение порядка", – подчеркнул глава Минобороны.

В то же время, добавил Резников, "некоторые" руководители военкоматов "ведут себя по старому формату".

"Я категорически отрицаю идею, когда [повестки вручают] за нарушение: ДТП или какое-то поведение в ресторане... Это абсолютно неправильно. Это дискредитация, и этого не должно быть", – подчеркнул он, подтвердив позицию, которую ранее озвучивал.

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