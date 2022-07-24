"Вы победите". Джонсон потренировался с украинскими военными в Великобритании. Видео

Джонсон во время тренировок целился из противотанкового ракетного комплекса Скриншот: Boris Johnson / Facebook

Об этом Джонсон сообщил в Facebook 23 июля, опубликовав видео тренировок.

"На этой неделе я посетил украинских военных, которые проходят обучение с британскими вооруженными силами в Северном Йоркшире. Великобритания стремится сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию", – написал он.

На видео Джонсон надевает камуфляжное снаряжение и тактические наушники, бросает гранату, сидит за пулеметом и целится из противотанкового ракетного комплекса.

Джонсон рассказал, что посетил около 400 украинских военных. Великобритания, по его словам, передала Украине, в частности, 6900 единиц противотанкового оружия, 120 бронированных машин, а также реактивные системы залпового огня.

"Я просто хочу, чтобы вы знали, что британский народ поддерживает народ Украины и поддерживает вас в вашей борьбе. И я абсолютно убежден, что вы можете победить и что вы победите… Я знаю, что в конце концов украинский народ добьется успеха. Я знаю, что украинские силы добьются успеха… "Слава Україні", – приветствовал украинских военных Джонсон и услышал в ответ "Героям слава".

22 июля Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил наращивание объемов подготовки украинских военных в Великобритании.

"Великобритания работает над расширением этих учебных мероприятий, в том числе за счет привлечения международных партнеров", – отмечается на сайте правительства страны по итогам переговоров двух политиков.