"Вы победите". Джонсон потренировался с украинскими военными в Великобритании. Видео

Об этом Джонсон сообщил в Facebook 23 июля, опубликовав видео тренировок.
"На этой неделе я посетил украинских военных, которые проходят обучение с британскими вооруженными силами в Северном Йоркшире. Великобритания стремится сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию", – написал он.
На видео Джонсон надевает камуфляжное снаряжение и тактические наушники, бросает гранату, сидит за пулеметом и целится из противотанкового ракетного комплекса.
Джонсон рассказал, что посетил около 400 украинских военных. Великобритания, по его словам, передала Украине, в частности, 6900 единиц противотанкового оружия, 120 бронированных машин, а также реактивные системы залпового огня.
"Я просто хочу, чтобы вы знали, что британский народ поддерживает народ Украины и поддерживает вас в вашей борьбе. И я абсолютно убежден, что вы можете победить и что вы победите… Я знаю, что в конце концов украинский народ добьется успеха. Я знаю, что украинские силы добьются успеха… "Слава Україні", – приветствовал украинских военных Джонсон и услышал в ответ "Героям слава".
22 июля Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил наращивание объемов подготовки украинских военных в Великобритании.
"Великобритания работает над расширением этих учебных мероприятий, в том числе за счет привлечения международных партнеров", – отмечается на сайте правительства страны по итогам переговоров двух политиков.
Новую программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня Зеленскому в ходе визита в Украину Джонсон. Эта программа рассчитана на подготовку до 10 тыс. украинских солдат каждые 120 дней (то есть примерно 30 тыс. в год).
В британском правительстве сообщали, что каждый солдат, участвующий в программе, проведет три недели на тренировочном курсе, изучая навыки эффективного боя на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, основы кибербезопасности и тактику противодействия взрывчатым веществам.
Первая группа уже начала учения. Их посетил министр обороны Бен Уоллес. Каждый курс обучения продлится несколько недель. Украинские солдаты пройдут обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.
В рамках предыдущей программы Orbital Великобритания с 2015 года обучила более 22 тыс. военных в Украине. Новый проект предполагает обучение подразделений украинской армии за пределами страны.